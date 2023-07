ACHOURA: Tamkharite; sens et mérite

Achoura en arabe ou Tamkharit en (wolof) au Sénégal, est un événement religieux en islam, qui a lieu le 10e jour de mouharram, le premier mois de l’année dans le calendrier musulman. Il s’agit d’une commémoration très importante pour les Chiites et les Sunnites. Achoura fait référence au départ d’Égypte des tribus juives et à leur rencontre avec Mahomet. En 622, le Prophète a rencontré les tribus juives qui jeûnaient alors à l’occasion de Yom Kippour, la fête du Grand Pardon, qui commémore la délivrance du peuple d’Israël par Moïse.

L’Achoura marque le martyr de Hussein, petit-fils du Prophète et troisième imam des Chiites, qui trouva la mort à Karbala avec des membres de sa famille et des compagnons, dans une bataille inégale qui l’opposa, en 680, à l’armée omeyyade. Pour une maîtrise plus détaillée de Achoura, Imam Masse Dieye, islamologue, a été sollicité. « Allah le Très-Haut a prescrit aux enfants d’Israël le jeûne d’un jour dans l’année : le jour de ‘As-hura (10e jour de Muharram). Jeûnez-le et montrez-vous généreux envers votre famille ; quiconque se montrera généreux à l’endroit de sa progéniture, Allah se montrera généreux à son endroit toute l’année.



C’est en effet le jour où Allah a accordé le pardon à Adam, qui avait auparavant fauté au paradis et qui lui avait valu sa descente sur terre en lui disant de dire ces propos : « RABBANA ZALAMNA ANFOUSSANA , WA INE LAM TAHFIRLANA , WA TARHALNA LANAKOUNANA MINAL QHASSIRIINA » Ô NOTRE SEIGNEUR , NOUS AVONS FAIT DU TORT À NOUS MÊMES , ET SI TU NE NOUS PARDONNES PAS , ET NE NOUS FAIT PAS MISÉRICORDE , NOUS SERONS CERTES PARMI LES INJUSTES . élevé Idris asw à une haute dignité, » WA RAFAHNAAHOU MAAKANANN HALIYANN » sauvé Noé asw (Nûh) en le sortant de sa pirogue, sauvé Abraham (Ibrâhîm) du Feu, révéla la Thora à Moïse (Mûssa), fait sortir Joseph (Yûssuf) de la prison, redonné à Jacob (Ya’qûb) la vue, sauvé Job (Ayyub), fait sortir Jonas (Yûnuss) des entrailles du poisson, fait traverser la mer aux enfants d’Israël, » la fin de la dynastie pharaonique, pardonné le prophète Dawouda asw ses péchés, donné la royauté au prophète Souleymane asw, etc etc

C’est également le premier jour de la Création ; la première fois où la pluie est tombée est un jour de ‘Ashura, de même la première fois où la miséricorde divine est descendue sur Terre. Quiconque y aura observé le jeûne, c’est comme s’il avait accompli un jeûne éternel et c’est le jeûne des Prophètes. » Woorou yônéte yi » Quiconque aura vivifié par ses dévotions la nuit de l’‘Ashura, c’est comme s’il avait adoré Allah l’équivalent des habitants des sept cieux. Quiconque y aura accompli une prière de quatre rakaats en récitant à chaque rakaats une fois la sourate Al Fâtiha et 50 fois la sourate Al Ikhlâss, Allah lui pardonnera 50 années de péchés. Quiconque aura donné à boire le jour de ’Ashura, il sera considéré comme n’ayant jamais renvoyé un nécessiteux. Quiconque se sera lavé et purifié le jour de ‘Ashura ne tombera pas malade durant l’année sauf la maladie de la mort. Quiconque aura caressé la tête d’un orphelin ou aura accompli une bonne action à son endroit, c’est comme s’il avait accompli de bonnes actions à l’endroit de tous les orphelins du monde.

Quiconque aura rendu visite à un malade, c’est comme s’il avait rendu visite à tous les malades du monde. C’est le jour où Allah a créé le Trône, la Tablette « LAWHINNE MAHFOUZI et le Qalam » la plume » C’est le jour où l’archange Gabriel a été créé, le jour de l’Ascension de du prophète Issa » asw » BAL RAFAHAN LAHOU ILAYHI » , et ce sera le jour de la Fin du monde. (Hadith rapporté par Abu Horeira, Sahih al-Bukhari)

Nous concernant , nous Sénégalais ,sommes maintenant partagé entre tradition et modernité concernant la ACHOURA , parlant de modernité , c’est plutôt le côté festif , le gaspillage et les ripailles , le vacarme et les tintamarres , d’autres évoquent la teranga senegalaise .On n’en profite aussi pour raffermir davantage les liens sociaux. Que Dieu accepte nos dévotions, nous pardonnes et nous fasse miséricorde

Bonne année musulmane 1445 ».

Fatou BA