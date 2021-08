Acte de contre nature: Le fils sodomisait les disciples de son père

K. Sy a été arrêté par les policiers du commissariat spécial de Touba pour acte contre nature et pédophilie.

Déféré au tribunal de grande instance de Diourbel, le K. Sy, âgé 21 ans, a été placé sous mandat de dépôt. Ce fils d’un maître coranique sodomisait des talibés de son père moyennant des pièces de monnaie.

Dione, mère de l’une des victimes a déposé finalement une plainte contre le présumé prédateur sexuel, à la police de Touba. Assisté par sa maman, le talibé âgé de 5 ans a retracé le film de son calvaire devant les enquêteurs

“K. Sy a profité de l’absence de mes collègues pour me traîner dans sa chambre. Une fois dans la pièce, il m’a menacé avec un fil électrique pour m’empêcher de crier “, explique le mineur de 5 ans non sans préciser que son bourreau a récidivé à deux reprises.

Le fils du propriétaire de l’école coranique domicilié dans un célèbre quartier de Touba a déshabillé, par la suite, D.N pour satisfaire sa libido d’après le récit de la victime.

“K.Sy m’a fait coucher sur lui et il m’a pénétré par derrière. Mais il m’a remis une pièce de 25 F CFA après avoir satisfait sa libido “, a-t-il soutenu sur procès-verbal consulté par Seneweb. Entendu sous régime de garde-à-vue dans les locaux de la police de Touba, le mis en cause âgé de 21 ans a corroboré les propos du mineur de 05 ans. Ainsi K. Sy a fait des terribles révélations. Le fils du maître coranique a fait personnellement la reconstitution des faits. ” Un jour, l’idée de coucher avec D.N m’est venue à l’esprit. Et je l’ai déshabillé dans ma chambre avant de caresser ses parties intimes. J’ai finalement pénétré le talibé par derrière parce que je ne pouvais plus me maîtriser “, avoue le présumé prédateur sexuel. Le jeune pervers révèlera qu’il a entretenu aussi des rapports sexuels à plusieurs reprises avec un autre talibé, T.F âgé de 9 ans.

Astou MALL