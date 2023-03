Aéroport Roissy : Un douanier franco-sénégalais arrêté

Le douanier d’origine sénégalaise qui travaillait à l’aéroport Charles-de-Gaulle de Paris a été arrêté avec onze autres personnes, cette semaine, dans le cadre d’une vaste opération policière dans un réseau de cocaïne qui trafiquait environ 100 à 130 livres de cocaïne par semaine. Le douanier, un nommé Bocar de 35 ans, aurait reçu une somme de 50 000 Euros pour fermer les yeux alors que de la cocaïne était introduite en France depuis l’Amérique du Sud. L’homme de 35 ans, ancien soldat, aurait récemment acheté une grande maison dans son pays natal, selon la presse française. Il a été impliqué dans plusieurs saisies de drogue dans le passé, notamment en trouvant de la cocaïne cachée dans des noix de coco.

À la suite de l’opération policière, qui a impliqué un certain nombre de forces de police et d’autres organismes d’enquête, deux armes et environ 130 livres de cocaïne ont été saisies,

d’une valeur d’environ quatre millions d’euros. Le trafic de drogue et les gangs qui l’entourent constituent un enjeu sécuritaire majeur sur l’ensemble du territoire français.