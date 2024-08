Affaire Adji Sarr-Sonko: De nouvelles révélations; Madiambal Diagne avoue avoir prêté son véhicule pour faciliter la fuite d’Adji Sarr

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le journaliste sénégalais Madiambal Diagne a une nouvelle fois pris la parole sur des sujets d’actualité lors de l’émission MNF, animée par Maïmouna Ndour Faye, le lundi 12 août 2024. L’une des questions abordées concernait le départ secret d’Adji Sarr, la jeune femme qui avait accusé Ousmane Sonko, alors dans l’opposition, de viol. Cette affaire avait débouché sur la condamnation de Sonko pour corruption de la jeunesse. À l’époque, des accusations avaient été portées contre le régime de Macky Sall, soupçonné d’avoir orchestré un complot pour nuire politiquement à Sonko.

Peu après l’élection présidentielle et avant l’installation du nouveau pouvoir, des informations avaient émergé concernant le départ d’Adji Sarr vers une destination inconnue. Des rumeurs avaient alors circulé, impliquant Madiambal Diagne, réputé proche de l’ancien régime, dans l’organisation de ce départ.

Le journaliste n’a pas nié ces accusations lors de l’émission : “Pour vous parler un peu du cas d’Adji Sarr, je tiens à préciser que, lorsque j’ai commencé à l’aider, c’était dans un cadre purement humanitaire. Cependant, entre-temps, je peux affirmer ici, devant les téléspectateurs, que personne n’est plus informé que moi sur la manière dont Adji Sarr a quitté le pays. Je sais exactement comment elle est sortie, quand elle a quitté le territoire, et même par quels moyens elle a voyagé.”

Madiambal Diagne a laissé entendre qu’Ousmane Sonko était informé du départ d’Adji Sarr, et il a invité ce dernier à aborder publiquement ce sujet pour éclairer les Sénégalais, rappelant qu’à l’époque, l’affaire était perçue par beaucoup comme un complot d’État contre lui : “N’est-il pas vrai que tout le monde disait que l’affaire Adji Sarr était un complot d’État ? On parlait de manipuler quelqu’un pour détruire la carrière d’une autre personne. On a cité des magistrats, des avocats, et bien d’autres personnes. Oui ou non ? Donc, ceux qui disaient que c’était un complot à l’époque sont aujourd’hui ceux qui détiennent le pouvoir. S’ils veulent vraiment que la vérité éclate, qu’ils ouvrent le dossier pour que tout le monde puisse comprendre ce qui s’est réellement passé. Mais la réalité est qu’il y a beaucoup de gens qui parlent sans avoir la moindre implication dans cette affaire. La première personne concernée est Ousmane Sonko. L’avez-vous entendu aborder ce sujet depuis qu’il est au pouvoir ? Non, vous ne l’avez pas entendu en parler. C’est lui qui sait pourquoi il évite ce sujet.”

Quant aux rumeurs selon lesquelles il aurait aidé Adji Sarr à obtenir son passeport, organisé son exfiltration et prêté son véhicule jusqu’à l’aéroport, Madiambal a répondu : “Je vais vous répondre avec sincérité, sans jamais vous mentir. Le jour de son départ, il a été insisté qu’Adji Sarr ne devait en aucun cas être présente au Sénégal le jour de l’élection présidentielle. Je ne vais pas dire que cela m’a été explicitement demandé, mais l’histoire en jugera. Ce que je peux dire, en tout cas, c’est que Ousmane Sonko était au courant, et l’État aussi. Personne ne vous fera croire qu’une personne sous la garde de l’État peut quitter le pays sans que le pouvoir en place ne soit informé. Vous ne pouvez pas croire cela.”

Madiambal Diagne a ainsi révélé qu’il avait été une personne clé dans l’organisation du départ d’Adji Sarr du Sénégal. Il a confirmé avoir fourni son véhicule et payé le carburant pour ce voyage, tout en se réservant de divulguer plus de détails sur les circonstances exactes: “Je ne révélerai pas comment elle a quitté le pays ni quelle est sa destination finale. Je le dirai quand le moment sera venu. Ce que je peux dire ici devant vous, c’est que c’est moi qui ai fourni mon propre véhicule pour qu’elle puisse partir, et c’est moi qui ai payé le carburant.”

Il est à noter que le départ d’Adji Sarr du Sénégal a été révélé avant que les nouvelles autorités ne soient installées, quelques jours après l’élection présidentielle du 24 mars 2024.