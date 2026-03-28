Affaire Aser : Sonko charge Thierno Alassane Sall

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Ousmane Sonko était à Fissel, ce samedi, pour procéder à l’inauguration du siège de son parti. Les populations de la localité et alentours en ont profité pour lui soumettre leurs doléances. Selon Seneweb sur la question de l’électrification, le premier ministre leur a expliqué les efforts que le gouvernement fait dans ce domaine. Et cela l’a amené à évoquer l’affaire Aser.

«35 villages seront électrifiés très prochainement. C’est le travail que nous sommes en train de faire à travers le Sénégal. Mais, certains font preuve de méchanceté. Parce qu’eux, ils sont à Dakar et ont de l’électricité, ils n’ont pas besoin d’aller de village en village pour charger leurs téléphones portables. Voilà maintenant deux ans que le programme le plus important dans ce domaine, ils l’ont bloqué sur des accusations sans tête ni queue», a fustigé le leader de Pastef.

Et d’enchaîner : «Je n’en dirai pas plus parce que Jean Michel Sène fera une conférence de presse lundi ou mardi et les choses seront plus claires. Notre régime n’a rien à cacher», assène le leader de Pastef