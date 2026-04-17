Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-164-generic #174-Ubuntu SMP Fri Nov 14 20:25:16 UTC 2025 x86_64
Affaire Aziz Dabala : Mandat de dépôt contre Nabou Lèye et cie ?
Affaire Aziz Dabala : Mandat de dépôt contre Nabou Lèye et cie ?

Affaire Aziz Dabala : Des tests Adn sur Nabou Lèye et…

17 avril 2026 Société

Le dossier du double meurtre de Pikine-Technopole vient de franchir un autre cap. Longtemps enlisée dans un enchevêtrement de déclarations contradictoires et de silences pesants, l’enquête s’appuie désormais sur l’arme la plus redoutable, celle de la preuve scientifique.

Hier Nabou Lèye et ses co-inculpés  ont été extraits de leurs cellules pour des prélèvements ADN. Depuis leurs lieux de détention, à la Maison d’arrêt de Rebeuss et au Camp pénal de Liberté 6, les sept mis en cause ont été extraits sous forte escorte pour être conduits dans les locaux de la Division des investigations criminelles (Dic). Ces derniers ont été soumis à des prélèvements d’ADN dans le cadre des investigations en cours. À l’issue de ces opérations, les suspects ont été reconduits dans leurs lieux de détention, en attendant la suite de la procédure judiciaire.

 

Tags

Vérifier aussi

djiby drame pape cheikh ok 696x392 1

Affaire Pape Cheikh Diallo : L’adjoint au maire de Ouakam est le 3e présumé partenaire de Djibril Dramé et le 4e de Magib Seck

Suite et pas fin de l’affaire Pape Cheikh Diallo. Selon les révélations de Libération, la …

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved