Affaire Aziz Dabala : Des tests Adn sur Nabou Lèye et…

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le dossier du double meurtre de Pikine-Technopole vient de franchir un autre cap. Longtemps enlisée dans un enchevêtrement de déclarations contradictoires et de silences pesants, l’enquête s’appuie désormais sur l’arme la plus redoutable, celle de la preuve scientifique.

Hier Nabou Lèye et ses co-inculpés ont été extraits de leurs cellules pour des prélèvements ADN. Depuis leurs lieux de détention, à la Maison d’arrêt de Rebeuss et au Camp pénal de Liberté 6, les sept mis en cause ont été extraits sous forte escorte pour être conduits dans les locaux de la Division des investigations criminelles (Dic). Ces derniers ont été soumis à des prélèvements d’ADN dans le cadre des investigations en cours. À l’issue de ces opérations, les suspects ont été reconduits dans leurs lieux de détention, en attendant la suite de la procédure judiciaire.