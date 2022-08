Affaire Le Dantec : Les précisions du ministère de la Santé

Les voix se lèvent depuis l’annonce du délogement de l’hôpital Aristide le dantec. Lesquelles se sont amplifiées ces dernières 24 heures. En effet, une date est choisie pour fermer cet hôpital, le temps de sa réfection. Ainsi, à partir du 15 août prochain, aucun service ne sera plus fonctionnel.

Hier, dans un communiqué, ‘’le ministère de la Santé et de l’Action sociale informe que, dans le cadre de la reconstruction de l’hôpital Aristide Le Dantec, un schéma de redéploiement des services et du personnel est arrêté, en collaboration avec la direction et les chefs de service dudit hôpital, et en rapport avec les structures sanitaires qui doivent les accueillir’’.

Par conséquent, ‘’les hôpitaux et centres de santé suivants sont identifiés pour abriter les différents services : Dalal Jamm, Fann, Idrissa Pouye (Hogip), Roi Baudoin, HMO, HED, IHS, Pikine, Abass Ndao, Ahmadoul Khadim de Touba, Ngor, Les Maristes, Yeumbeul, Colobane, Nabil Choucair, Baye Talla Diop, Sicap Mbao, Keur Massar, PMI de Médina, le Hangar des pèlerins’’, ajoute-t-on.

Précision importante, puisque beaucoup ont soutenu que rien n’était prévu dans ce sens. ‘’Ce schéma de redéploiement vise à assurer la continuité des soins par une prise en charge correcte des patients dans les structures d’accueil et la poursuite de l’enseignement, de l’encadrement des étudiants et des projets de recherche. Les services déménagent avec le personnel dont ils ont besoin pour renforcer l’activité au niveau des structures d’accueil’’, ajoute la tutelle.

Dans la même veine, ‘’une plateforme de régulation est mise en place pour assurer la prise en charge des urgences. Concernant le personnel, il faut préciser que les agents fonctionnaires ou non-fonctionnaires, ainsi que les contractuels seront redéployés en fonction des besoins des services d’accueil et des autres structures du ministère. Quant au personnel prestataire, il sera redéployé en fonction des besoins des structures et des catégories socioprofessionnelles ; un schéma complémentaire de prise en charge sera associé au redéploiement de ces prestataires’’, indique-t-on dans le communiqué de la presse.

Et contrairement à ce qui a été dit jusque-là, l’exécution du plan de déménagement a démarré depuis le 2 août 2022 et se poursuivra jusqu’au 15 août 2022.