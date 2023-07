Affaire Mame Mbaye Niang/Sonko : La défense a signifié son pourvoi en cassation

Après avoir saisi la Cour suprême d’un recours en cassation dans l’affaire de diffamation, le défense d’Ousmane Sonko ont signifié, hier vendredi, leur pourvoi à Mame Mbaye Niang qui dispose d’un mois pour produire son mémoire en défense dans le cadre de l’affaire de diffamation.

C’est par huissier de justice que le ministre du Tourisme a reçu la signification aux fins de pourvoi, rapporte Les Échos dans son édition de ce samedi. Ainsi, conformément à la procédure, Mame Mbaye Niang dispose d’un délai d’un mois pour produire son mémoire en défense.

Par la suite, le rapporteur désigné par le président de la chambre criminelle tire ses conclusions avant que le dossier atterrisse au Parquet général de la Cour suprême qui se chargera de son enrôlement. Le 08 mai 2023, la Cour d’Appel de Dakar a condamné Ousmane Sonko à une peine de six mois (06) avec sursis pour injures publiques et diffamation.

Avec ce verdict, le tribunal a confirmé par ailleurs, le montant des dommages et intérêts en première instance. Lors de son réquisitoire, le Procureur général Bakhoum a requis deux ans de prison dont un ferme contre Sonko.

Le leader des Patriotes Africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef) a été condamné à deux mois de prison avec sursis et à verser 200 millions de francs CFA à Mame Mbaye Niang au titre des dommages et intérêts.