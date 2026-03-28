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Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie : La brigade de K. Massar à la traque d’un « club » au cœur des médias

28 mars 2026 Actualité

 

Dans sa parution du jour, ce samedi,  le journal Libération, très  au fait des éléments de l’enquête a révélé que les enquêteurs de la brigade de gendarmerie de Keur massar était à la trousse des membres d’un club qui serait au coeur des médias.  A en croire Libé,  bien que la garde à bien de Kader et Cie a été prolongée en vue de leur présentation au juge lundi ou mardi,  « les pandores ont obtenue des aveux détonants et plusieurs éléments compromettants au centre de la poursuite des investigation. »

Avec les arrestation de Ousmane Kadior Cissé de la 7Tv, de Kader Dia chroniqueur à  la SenTv, et du jeune journaliste de Kéwoulo Pape Gueye Tall, les pandores poursuivent leur enquête et que le secteur des médias était « décimé » par cette vague d’arrestations dans l’affaires dites « Pape Cheikh Diallo et Cie »

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