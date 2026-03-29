Affaire Pape Cheikh Diallo : Me El Hadj Diouf dément son arrestation et annonce une plainte

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le célèbre avocat, Maitre El Hadj Diouf, dénonce une campagne de désinformation visant sa personne. Une rumeur faisant état de son interpellation dans le cadre de l’affaire Pape Cheikh Diallo a, en effet, circulé la nuit dernière sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook.

Face à ces allégations, il est sorti de sa réserve pour défendre son honneur. Au micro de Walf FM, Me Diouf a fermement démenti l’information, dénonçant des attaques récurrentes. « Ces gens-là, je les dérange beaucoup. Il est grand temps qu’ils me laissent en paix. Souvent, ils annoncent mon décès. Souvent, ils annoncent une maladie qui me cloue au sol. Ils disent que Maitre El Hadj Diouf est maintenant en fauteuil roulant », peste-t-il

L’avocat a aussi botté en touche les rumeurs de son arrestation : « Ils ont dit, hier tard dans la soirée, que j’avais été arrêté par la brigade de recherches de Keur Massar. Mais ça, c’est leur souhait, c’est leur vœu. El Hadj Diouf est là, devant vous. »

Déterminé à mettre fin à ces agissements, Me Diouf a annoncé une plainte imminente : « Je porterai plainte auprès du procureur de la République, pour que cette affaire soit réglée clairement et directement. J’ai le droit de vivre avec ma famille, dans la tranquillité, dans la dignité et dans l’honneur. Ce ne sont pas des voyous, des criminels, des insulteurs publics qui peuvent salir ma réputation. Ils se trompent. »