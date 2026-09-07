Affaire Seneporno : le téléphone de Kocc Barma chamboule l’enquête

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Les enquêteurs de la Division spéciale de cybersécurité (DSC) ont réussi à déverrouiller le téléphone de El Hadji Babacar Dioum, alias Kocc Barma, qui prétendait avoir oublié le code de l’appareil. C’est ainsi que le mis en cause, placé sous mandat de dépôt depuis juin 2025, a été extrait de prison pour de nouvelles auditions, relativement aux contenus de son IPhone 16.

D’après Libération, qui a révélé les développements de l’affaire, les enquêteurs, grâce à leur prouesse technique, sont tombés sur «plusieurs éléments compromettants» et ont pu identifier les «correspondants» du mis en cause. Ce qui a poussé, précise le journal, le doyen des juges à demander «aux enquêteurs d’identifier, d’interpeller et de conduire à son cabinet toutes personnes impliquées dans les faits en qualité de complice, coauteur ou receleur».

Ce n’est pas tout. Le quotidien d’information renseigne que le magistrat a invité les policiers à «adresser à l’ensemble des opérateurs téléphoniques des réquisitions aux fins d’identifier les numéros de téléphone et les abonnements souscrits au nom de El Hadji Babacar Dioum». Aussi, poursuit la même source, «des réquisitions ont été adressées à l’administrateur des greffes du tribunal de commerce de Dakar aux fins d’identifier tous les fonds inscrits au nom de El Hadji Babacar Dioum et de ses proches. Par ailleurs, le magistrat instructeur a instruit la DSC d’adresser à la police des frontières des réquisitions déterminant les différentes sorties du territoire, de 2017 à 2025, de El Hadji Babacar Dioum, qui serait au cœur d’un réseau transfrontalier tout comme son coïnculpé El Hadji Assane Demba alias ‘Leuk Daour’».

Ce dernier et Kocc Barma sont écroués depuis juin 2025 pour association de malfaiteurs, collecte illicite de donnes, diffusion de données à caractère personnel, atteinte à l’intimité de la vie privée, diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs, pornographie, enfantine, pédophilie, extorsion de fonds et complicité de ces chefs.