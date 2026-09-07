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Attaque nocturne à Nguédiaga : Engins lourds et matériels saccagés sur le site des layènes

7 septembre 2026 Actualité

Une attaque nocturne d’une rare violence a ciblé, la nuit dernière, le site de la communauté layenne à Nguédiaga (Malika), où des malfaiteurs ont systématiquement saboté et détruit des engins lourds, des câbles électriques ainsi que divers matériaux essentiels aux travaux de terrassement et de viabilisation.

‎Le promoteur et l’ensemble des ouvriers sont plongés dans une profonde inquiétude, d’autant plus que le site fait l’objet d’un contentieux foncier persistant depuis plus de deux ans. Les premières estimations font état de dégâts matériels importants.

Face à la gravité des faits, la brigade de recherches de Keur Massar est intervenue sur les lieux pour procéder aux premiers constats avant d’ouvrir une enquête.

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