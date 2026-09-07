Touba : la fille de Serigne Fallou, sa disciple, le business à 100 millions F CFA et l’arrestation surprise

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Pour le chef d’abus de confiance, Sokhna Mame Saye Mbacké, fille de Serigne Fallou, deuxième khalife des mourides, a traîné à la barre du tribunal des flagrants délits de Diourbel sa disciple nommée Thiané Diop. Elle lui impute la responsabilité de la perte de 7 millions de francs CFA dans un business de commercialisation de lait importé.

D’après le compte-rendu d’audience de L’Observateur, qui a assisté au procès, les deux dames s’étaient associées pour ce projet en 2021. Thiané Diop a eu l’idée et l’a soumise à sa guide. Laquelle, séduite, engage 7 millions contre la promesse de récupérer 10% des bénéfices.

La première opération est lancée. Un conteneur de 40 pieds, chargé de lait, est débarqué au Port de Dakar. C’était à l’approche du grand Magal. La concurrence avec le lait local et celui des autres importateurs est féroce. «Le [produit des deux associées], méconnu des grossistes et détaillants, reste invendu», renseigne le quotidien du Groupe futurs médias.

Refusant d’endosser les pertes, Sokhna Mame Saye Mbacké porte plainte contre sa disciple pour abus de confiance. «Thiané Diop, bien qu’ayant perdu près de 100 millions de francs CFA, accepte de rembourser les 7 millions investis [par la fille de Serigne Fallou Mbacké], rapporte le journal. Depuis l’étranger, elle met son [associée] en rapport avec sa sœur pour lui remettre un titre de propriété à Dakar. Mais la Mbacké-Mbacké revient sur cet accord, réclamant uniquement de l’argent comptant. Les négociations s’enlisent et les relations entre les deux femmes se détériorent.»

Malgré tout, l’émigrée n’imaginait pas que son prochain séjour au pays serait un enfer. «Lorsque Thiané Diop débarque à l’Aéroport international Blaise Diagne, elle est arrêtée dès sa descente d’avion et placée en garde à vue, informe L’Observateur. Elle apprend alors que son interpellation fait suite à une plainte déposée par la fille de Serigne Fallou Mbacké. Inculpée d’abus de confiance, elle est placée sous mandat de dépôt à la prison de Diourbel. Une situation qu’elle n’avait pas anticipée, croyant que le différend était réglé.»

À la barre, rembobine le journal, Thiané Diop conteste l’abus de confiance et invoque une mévente, un risque auquel s’expose tout entrepreneur. Son avocat plaide la relaxe, «soulignant que sa cliente a tout fait pour rembourser la somme, proposant même un titre de propriété en garantie».

Le camp adverse, représenté par Me Assane Dioma Ndiaye, a réclamé 15 millions de francs CFA de dommages et intérêts.

Pour sa part, le procureur, considérant que la prévenue a manqué à ses obligations et n’a pas prouvé la mévente des produits, a requis contre elle six mois ferme.

Rendant son verdict, le juge a relaxé Thiané Diop du chef d’abus de confiance et retenu «la faute civile au sens de l’article 457 du Code pénal». L’émigrée a ainsi recouvré la liberté avec obligation de rembourser à son ex-associée ses 7 millions de francs CFA.