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ROX

Visée par une nouvelle plainte : la TikTokeuse Rox extraite de prison par la DSC selon Seneweb

7 septembre 2026 Actualité

Placée sous mandat de dépôt le jeudi dernier par le procureur Saliou Dicko, Rokhaya Fall, dite « Rox », voit son dossier se corser avec une nouvelle plainte déposée contre elle.

Selon des informations exclusives de Seneweb, la TikTokeuse a été extraite de prison ce lundi, puis conduite à la Division spéciale de cybersécurité (DSC). Elle y sera entendue dans le cadre de cette nouvelle procédure judiciaire, alors que son procès pour le premier dossier est prévu mercredi prochain au tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye.

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