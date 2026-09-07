Le DWMW dément toute médiation avec Babacar Fall

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La cellule de communication du Dahira Moustarchidine Wal Moustarchidaty (DMWM) a publié un communiqué pour démentir les informations faisant état d’un « arrangement » ou d’une « médiation » entre elle et le journaliste Babacar Fall, dans l’affaire qui les oppose.

Dans ce texte, la coordination de DMWM affirme que ces informations qui circulent dans certains médias et sur les réseaux sociaux à ce sujet sont totalement infondées. Elle précise n’avoir mandaté personne pour négocier avec Babacar Fall.

Ce démenti intervient après l’annonce du désistement du directeur de la rédaction de la RFM. Selon Dakaractu, Babacar Fall avait retiré sa plainte pour injures et menaces de mort qu’il avait déposée contre des personnes mises en cause dans cette affaire. Une décision qui avait alors été présentée comme l’aboutissement d’une médiation impliquant le mouvement Al Moustarchidine Wal Moustarchidaty et les familles concernées.