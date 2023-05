Affaire « Sweet Beauté »: La déclaration surprenante de Adji Sarr « La grossesse c’était un… »

La supposée grossesse a été évoquée, ce mardi 23 mai 2023, à la chambre criminelle du tribunal de Dakar où l’affaire relative au salon de massage Sweet Beauté est actuellement en train d’être statuée.

La jeune masseuse, Adji Sarr, qui a accusé Ousmane Sonko de viols répétitifs, menace à mains armées… est revenue sur sa supposée grossesse. A l’en croire, « la Grossesse c’était un prétexte pour quitter les lieux tranquillement. Quand je lui ai dit que je suis enceinte, elle (Ndeye Khady) m’a suggéré de prendre un ‘cocktail’ (Coca et Café) pour s’en débarrasser« , rapporte la source. Adji Sarr fait des révélations explosives, la salle sous le choc : « « Sonko m’a dit que quand il sortait sans ses gardes, il portait des armes pour se protéger. Il m’avoir sermonné il a mis on doigt dans mon vagin. Je ne portais pas de slip. Il avait des armes et j’ai eu peur ».

La précédente responsable de Sweet Beauté, le salon de massage où aurait eu lieu le viol présumé dont Adji Raby Sarr accuse Ousmane Sonko, a comparu devant le tribunal ce mardi ainsi que toutes les personnes mentionnées dans le dossier. Encore attraite à la barre, Adji Sarr a confirmé l’authenticité des audios de Mc Niasse. Elle n’a rien nié.

Le procès de l’affaire Sweet Beauty a pris fin et le parquet a requis une peine de 10 ans de réclusion criminelle contre Ousmane Sonko et 5 ans contre Ndeye Khady Ndiaye pour complicité. Cependant, si le viol n’est pas établi, le parquet demande que soit retenue une autre infraction contre le leader de Pastef, à savoir la corruption de jeunesse.

Dans l’affaire Sweet Beauty, où presque tous les témoins ont disculpé Ousmane Sonko, un scénario similaire pourrait se produire, ce qui aurait sans aucun doute semé le doute chez le procureur. Le doute émis par le parquet soulage également Ndeye Khady Ndiaye, poursuivie pour complicité dans cette affaire. En fin de compte, les deux accusés seront fixés sur leur sort le 1er juin, date à laquelle le verdict sera rendu.