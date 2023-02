Affaire Sweet Beauty: Me Clédor Ly confirme que Sonko n’a pas reçu de notification

« Sonko n’a pas reçu de notification jusqu’à présent. Quand une personne doit être jugée, toutes les précautions doivent être prises pour que la personne accusée reçoive un document de convocation », a-t-il informé.

Ousmane Sonko n’a pas reçu de convocation », a fait savoir Me Ciré Clédor Ly. Le leader de Pastef devait se rendre au Palais de Justice de Dakar suite à une plainte déposée par Mame Mbaye Niang. Ce dernier reproche Ousmane Sonko d’avoir cité son nom dans un rapport de l’Inspection générale d’Etat (Ige) dans l’affaire du Programme des domaines agricoles communautaire (Prodac). « Ousmane Sonko n’a pas reçu de citation, notification pour sa convocation ». L’information émane de son avocat, Me Siré Cledor Ly.

Et d’ajouter dans le dossier, il sera également notifié toutes les accusations pour que l’accusé et ses avocats puissent se préparer et étudier le dossier. Si tel n’est pas le cas, le tribunal a l’obligation de renvoyer la convocation et qui peut aller jusqu’à trois (3) fois. Il a fait savoir également dans le live de Dakaractu, que la convocation pour vérifier que les dossiers sont en règles, est très différente du jugement…

Par ailleurs, les journaux dans leur apparition de ce jeudi ont annoncé aussi que Ousmane Sonko est poursuivi pour trois chefs d’accusation à savoir la diffamation, injures et faux et usage de faux portant sur des documents administratifs.