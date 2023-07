Africa Mith : Le Forum du désespoir !

Des exposants et des participants n’ont enregistré que des pertes après avoir participé à un évènement intitulé Forum Africa Mith. La manifestation n’avait été organisée qu’à Diamniadio où des « invités » avaient investi beaucoup d’argent mais aujourd’hui, c’est le désespoir qui a été constaté chez ces derniers.

L’organisatrice reste jusque-là introuvable après avoir empoché de l’argent au nom des participants et partenaires qui ont été très déçus. Selon eux, « les jeunes qui étaient employés ont même été obligés de remplacer le public inexistant lors du Forum ». Si on se réfère aux participants et partenaires du Forum Africa Mith, « l’événement ressemble à un véritable fiasco qui ne dit pas son nom ».

Une manifestation du genre n’a jamais été organisée au Sénégal surtout au niveau du Pole Urbaine. Les participants qui sont dans le désespoir déclarent que, « les jeunes employés n’ont pas reçu leur rémunération. Ils se sont sentis exploités après le travail effectué et que l’agence les a mis dans des conditions pénibles ». Les participants avaient investi plusieurs millions dans l’espoir de gagner des bénéfices et autres. Des commentaires qu’on peut retrouver sur les réseaux sociaux.

Pour un investisseur interrogé, « il est clair que les problèmes majeurs rencontrés ont entraîné une déception généralisée et des sentiments de trahison et d’exploitation des jeunes ». Ne sachant pas à quel saint se vouer, après avoir été victime d’arnaque et autres, les participants et partenaires à Africa Mith lors du Forum n’ont d’autres choix que d’utiliser les réseaux ou d’aller exposer leur colère dans les médias comme moyen pour partager les calvaires dont-ils ont vécu. Il faut dire que ce sont des témoignages du désespoir qui ont été recueillis de la part des victimes. Il faut signaler que c’est l’organisatrice qui a été encore interpellée.

Des propos qui ont été tenus par les « participants » qui ont organisé une conférence de presse dans un hôtel de la place pour se faire entendre. Un évènement appelé pour certains : Forum du désespoir !

Sada Mbodj