Africités 2022: Baba Ndiaye, Président sortant du CD de Kaolack,sacré premier Ambassadeur Africain pour Coaching Territorial

La 9ème édition de Cités et Gouvernements locaux d’Afrique a vécu à Kisumu (au Kenya, du 17 au 21 Mai 2022). Cette grande rencontre des Collectivités Territoriales Africaines s’est tenue, pour la première fois, dans une ville intermédiaire à Kisumu qui a, ainsi, accueilli plus de 5000 participants venus d’Afrique, d’Europe et d’Amérique.

C’était une occasion d’échanger sur des thématiques majeures, de grande importance ,mais aussi, de nouer des partenariats pour une meilleure prise en charge des préoccupations des Collectivités Territoriales Africaines.

La cérémonie d’ouverture officielle, présidée par le Président de la République kenyanne, a battu tous les records de participation d’organisations onusiennes et de l’Union africaine, d’ONG de diverses nationalités.

Le Sénégal a répondu, lui aussi, présent à ce grand rendez-vous par la présence remarquée de M. Étienne Turpin, Secrétaire Général du Ministère des Collectivités Territoriales, la Direction des Collectivités Territoriales (DCT), le Programme National de Développement Local (PNDL), l’Agence de Développement Municipal( ADM), les Maires et Présidents de département,les organisations de la Société Civile comme Enda Ecopop, d’anciens Maires comme le Ministre Daby Diagne de Louga, Pape Mor Ndiaye,ancien Directeur de la Décentralisation, Conseiller Technique au HCCT et de CGLUA.

Ainsi, le Président sortant du Conseil Départemental de Kaolack (actuel Président honoraire de cette dite institution), M.

Baba Ndiaye, plusieurs fois sacré Prix d’Excellence du Leadership local, a fait un brillant exposé lors de la session consacré au partage du PELL animée par Bachir Kanouté de Enda Ecopop, a soutenu par Ousseynou Touré du PNDL et Pierre Coly de l’ADM. Des Maires sénégalais et autres élus locaux d’Afrique y ont également pris part. Ce fut l’occasion saisi pour consolider les excellentes relations de coopération décentralisée entre la région de l’Oriental (Maroc) et le Conseil Départemental de Kaolack, au Sénégal. Sur ce, le Président de l’Oriental, avec le nouveau Président du Conseil départemental de Kaolack, Ahmed Youssouph Bengelloune, le Président honoraire Baba Ndiaye et d’autres Présidents de régions africaines ont exploré des pistes visant à renforcer les possibilités de coopération gagnant-

gagnant.

Sur un autre registre, le Président honoraire du Conseil départemental de Kaolack, M. Baba Ndiaye, à la suite de sa participation à plusieurs sessions comme, notamment :

– celle consacrée au coaching territorial dont il a été modérateur

– de l’économie sociale et solidaire pour laquelle il est intervenu sur la modélisation de la démarche pour une bonne harmonisation des politiques muse en œuvre en Afrique

– celle du leadership local animé par le Sénégalais Bachir Kanouté de Enda Ecopop soutenue par Ousseynou Touré du PNDL et Pierre Coly de l’ADM,il a présenté plusieurs initiatives innovantes qui lui avaient permis d’être nominés plusieurs fois au Sénégal, il a été désigné par le consortium CGLUA, Échos Communication et l’Oriental appuyés par les cochs africains certifiés d’ALGA, Ambassadeur Africain du Coaching Territorial. Cette distinction est à la fois un honneur pour le Sénégal et une fierté pour lui qui a eu l’ingéniosité de créer le 1er Centre coaching territorial en Afrique subsaharienne et 2ème en Afrique ce, après celui d’Oujda en région Oriental du Maroc. Ce centre a ,déjà, réussi à organiser et booster de grandes filières de l’économie sociale et solidaire en terre du Saloum notamment :

-la filière sel artisanal forte de 2500 producteurs établis sur 10 Communes du département faisant un chiffre d’affaires de plus d’1 milliards de francs CFA avec la mise en place d’une centrale d’achat employant 105 jeunes,

– de la filière de l’agroalimentaire forte de plus de 4000 femmes au niveau régional bénéficiaire des apports féconds de la coopération décentralisée avec l’oriental,

– de la migration dont les études du Fonds d’appui aux investissements de la Diaspora FDIK dont les études sont terminés et validés et son lancement imminent

– de la filière Couture et Habillement forte de 3500 personnes avec 3 associations exclusivement composées de femmes positionnées, entre autres organisations, sur le Fonds d’appui à l’automatisation des femmes financé à hauteur d’un million d’euros par la coopération belges en faveur des régions de l’Oriental du Maroc, de la boucle du Mouhoun au Bourkina et du département de Kaolack Sénégal.

C’est aussi un challenge pour le Président Honoraire du Conseil départemental de Kaolack, Baba Ndiaye au regard de la forte demande de Collectivités Territoriales Africaines du Cameroun, de la Mauritanie, du RDC, du Gabon, de la Côte d’Ivoire, du Tchad, du Bénin, de la Guinée Conakry, du Mali, du Kenya, etc.

Ainsi, Africités a été une occasion pour le Président Ahmed Youssouph Bengelloune de passer avec le Président du Conseil régional de l’Oriental, la coopération et de consolider les acquis à la suite d’une première visite passée au mois de Mars à Oujda, au Maroc. La question de la formation dune quarantaine de jeunes kaolackois et la mise en place imminente de la plateforme digitale pour l’entrepreneuriat des jeunes a été au centre des échanges et de nouveaux horizons sont dégagés pour y aboutir.

Les rideaux se sont atteints, samedi, avec la tenue d’un grand dîner gala qui a été l’occasion pour les artistes de Kisumu de révéler au monde les vraies facettes culturelles en termes de danses, chansons, chorégraphie, etc.