Afrique du Sud : Aprés la suspension de l’USAID, les bénéficiaires menacés

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Proposant des programmes de soutien aux femmes et aux jeunes de la communauté, Emthonjeni Awareness Centre (USAID) est une organisation non gouvernementale dédiée à l’accompagnement des orphelins et des enfants vulnérables, notamment en raison de la pandémie du VIH. Elle propose également des programmes de soutien aux femmes et aux jeunes de la communauté. Cependant, comme de nombreuses autres structures similaires, l’ONG fait aujourd’hui face aux conséquences directes du gel du Plan d’urgence du président pour la lutte contre le sida (PEPFAR) et des financements de l’USAID. Cette décision, prise par le président américain Donald Trump, plonge employés et bénéficiaires dans une profonde incertitude.

Dès son retour à la Maison-Blanche, Trump a signé un décret mettant en suspens une grande partie de l’aide étrangère des États-Unis. Une politique qui ne surprend qu’à moitié certains observateurs. Si beaucoup d’Africains s’attendaient à ce que l’approche « America First » réduise les priorités accordées à leur continent, peu imaginaient un arrêt aussi brutal des financements. Ce gel a conduit à la suppression de nombreuses subventions destinées à la lutte contre les maladies, à l’éducation des filles et aux repas scolaires gratuits.

Angelina Msimanga, l’une des bénéficiaires de ces programmes, craint aujourd’hui pour sa survie. Ayant déjà connu une interruption de son traitement, elle redoute de se retrouver à nouveau sans accès aux soins. « J’aimerais que l’ONG puisse continuer à aider les personnes vivant avec le VIH/sida afin qu’elles puissent poursuivre leur traitement et mener une vie saine comme tout le monde, sans risquer d’abandonner leur médication », confie-t-elle.

Avec plus de 200 patients atteints du VIH/sida sous son accompagnement, Emthonjeni joue un rôle clé dans la communauté. Ses 15 employés se mobilisent quotidiennement pour effectuer des visites auprès des malades. Pour Harriet Mutle, assistante sociale au sein de l’ONG, ces financements étaient essentiels et leur disparition est un coup dur pour les plus vulnérables. « Je serais heureuse si le président américain, Donald Trump, mettait fin à cette crise et rétablissait la situation », « Je ne pense pas qu’il réalise à quel point ces financements nous aidaient, nous ainsi que les bénéficiaires. » déclare-t-elle.

Les États-Unis sont historiquement le plus grand fournisseur d’aide étrangère au monde, avec un budget d’environ 60 milliards de dollars en 2023, soit environ 1 % du budget fédéral américain. Le gel de ces fonds pose un véritable défi humanitaire et met en péril de nombreux projets à travers le continent africain. À Evaton, les habitants espèrent un revirement de situation qui permettrait à Emthonjeni et à d’autres ONG de poursuivre leur mission cruciale.