Afrique du Sud : le bilan des inondations passe à plus de 60 morts

Le dernier bilan des victimes des inondations survenues en Afrique du Sud s’élève à plus de 60 morts. Causées par plusieurs jours de fortes pluies sur la côte de la province du Kwazulu Natal dans l’est du pays, ces inondations ont endommagé plus de 2000 maisons et près de 4000 logements informels des quartiers déshérités de la banlieue de Durban.

Le président Cyril Ramaphosa qui a regretté « un bilan tragique » se rendra sur place ce mercredi. La veille, les opérations de sauvetage se sont poursuivies toute la journée dans le district d’Ilembe et dans la ville de Durban notamment où est situé l’un des principaux ports africains ouvert sur l’océan Indien.

L’armée a également été mobilisée pour apporter un soutien aérien pendant les évacuations d’habitants et écoliers emprisonnés plusieurs heures par la montée des eaux. Entre coulées de boue, ponts et bâtiments effondrés et routes coupées, plusieurs pillages ont été également effectués dans les conteneurs abandonnés sur les divers axes routiers inondés.

Des coupures d’électricité ont également perturbé l’approvisionnement en eau des habitants. Les liaisons ferroviaires ont été suspendues à cause des glissements de terrain et des décombres sur les voies. Les habitants ont été appelés à éviter tout déplacement.