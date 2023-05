Afrique du Sud: L’interdiction des trophées de chasse menace la taxidermie

Les ouvriers de l’atelier de tannage et de taxidermie de Pieter Swart s’affairent à dépecer des têtes d’impala, à blanchir des os de buffle et à adoucir des peaux de zèbre. Son entreprise en Afrique du Sud a prospéré pendant des années, mais l’homme de 58 ans dit qu’elle est désormais menacée par une loi britannique parrainée par des défenseurs des animaux.

Le projet de loi, qui interdit l’importation de trophées de chasse, pourrait ouvrir la voie à un déluge de législations similaires, s’inquiète Swart. Cela saboterait la demande pour le métier séculaire de remplir la carrière des chasseurs pour l’exposer, entraînant de douloureuses pertes d’emplois dans les principales destinations de chasse internationales en Afrique australe, dit-il. « Nous sommes très inquiets », déclare à l’AFP Swart, un crâne de zèbre assis sur son bureau. « La loi pourrait créer un effet domino ».

La législation britannique, qui vise à aider à protéger les animaux en voie de disparition, a été approuvée par les législateurs britanniques en mars. Couvrant des milliers d’espèces, dont des lions, des rhinocéros et des éléphants, il reflète un changement plus large dans les opinions de la société occidentale sur la chasse dans un contexte de diminution du nombre d’animaux sauvages dans le monde, selon des groupes de défense des droits des animaux. « C’est vraiment le début d’un changement d’attitude parmi les pays (européens) », déclare Matthew Schurch, expert de la faune au sein du groupe de protection des animaux Humane Society International.

Des factures similaires sont envisagées dans des pays comme l’Italie, la Belgique et l’Espagne, selon HSI. La loi est soutenue par de nombreuses célébrités, dont le mannequin Kate Moss et le présentateur de football Gary Lineker, mais les écologistes africains et les professionnels de la chasse disent qu’elle est erronée.

La chasse aux trophées où les chasseurs paient des milliers de dollars pour avoir le droit de tuer généralement du gros gibier comme les éléphants et les lions a longtemps été controversée. Les partisans soutiennent que l’abattage d’un petit nombre d’animaux sélectionnés, généralement âgés, génère des revenus indispensables pour les efforts de conservation et de lutte contre le braconnage et soutient les communautés locales. La chasse aux trophées rapporte plus de 340 millions de dollars par an à l’économie sud-africaine, soutenant quelque 17 000 emplois, selon une étude de 2018. Les chasseurs ramènent souvent à la maison des parties des animaux comme trophées. Ceux-ci sont traités par des entreprises de taxidermie qui emploient environ 6 000 personnes en Afrique du Sud, selon Swart, chef du groupe commercial South African Taxidermy and Tannery Association.

Des tas de peaux, de crânes, de cornes et d’os gisaient dans son atelier, attendant d’être transformés en tapis et ornements. Des milliers de carcasses sont traitées à l’usine de Rayton, près de Pretoria, chaque année. La plupart proviennent de l’abattage effectué par les réserves de gibier, tandis qu’une plus petite partie est apportée par des chasseurs internationaux, explique Swart. « La chasse et l’abattage sont l’un des processus de gestion des animaux. Et gaspiller une peau comme celle-ci… et la laisser se dégrader n’est pas rentable », déclare Swart, arborant une barbiche grise, en montrant un buste de zèbre suspendu. sur le mur.

Une taxidermie complète d’un rhinocéros coûte plus de 130 000 rands (6 800 $), tandis qu’un guépard coûte 1 360 $ « S’ils interdisent ce travail,… je n’arriverai pas à nourrir ma famille », déclare Elias Pedzisai, 45 ans, qui travaille à l’entreprise Swart’s Afrikan Tanning & Taxidermy.