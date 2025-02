Afrique du Sud : Taïwan doit déplacer son ambassade avant fin mars

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le gouvernement de l’Afrique du Sud a fixé à Taïwan un délai jusqu’à la fin du mois de mars pour déplacer la représentation diplomatique de l’île hors de la capitale sud-africaine Pretoria.

Dans un communiqué publié dimanche, le ministère taïwanais des Affaires étrangères a déclaré que le gouvernement sud-africain avait envoyé une lettre fin janvier exigeant à l’ambassade taïwanaise de quitter Pretoria avant la fin du mois de mars et « qu’elle soit même rebaptisée en bureau commercial« .

Pour Taïwan, cette demande montre que la répression chinoise à son encontre en Afrique du Sud devient de plus en plus sérieuse. L’Afrique du Sud a rompu ses relations diplomatiques officielles avec Taïwan en 1997 et n’entretient que des relations formelles et très étroites avec la Chine, qui considère l’île démocratiquement gouvernée comme un territoire chinois n’ayant aucun droit aux attributs d’un État.

Le gouvernement taïwanais rejette les revendications de souveraineté de la Chine et affirme avoir le droit de nouer des liens avec d’autres pays.

L’année dernière, le pays africain avait déjà demandé que le bureau de liaison de Taipei quitte Pretoria.