AfroBasket masculin 2025 : L’Égypte étrille le Sénégal

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’Égypte a frappé un grand coup lors de la deuxième journée des qualifications pour l’AfroBasket masculin 2025. Opposés au Sénégal, les Pharaons ont livré une prestation magistrale, s’imposant sur le large score de 91 à 77, une victoire sans appel qui les propulse seuls en tête du Groupe D, devant le Mali et l’Ouganda.

Une domination totale des Pharaons

Dès l’entame du match, l’Égypte a pris le contrôle du jeu avec une intensité défensive remarquable et une grande efficacité offensive. Le meneur Ehab Amin s’est encore illustré avec 22 points et 6 passes décisives, parfaitement soutenu par ses coéquipiers, notamment Anas, dans un collectif bien huilé.

L’écart n’a cessé de croître au fil des minutes. À la mi-temps, l’Égypte menait déjà 45-28, et n’a jamais laissé au Sénégal l’opportunité de revenir dans la partie. Le score final est de 91 – 77.

Le Sénégal en panne de repères

Côté sénégalais, le constat est inquiétant. Sous la direction de Desagana Diop, les Lions de la Teranga ont affiché un visage méconnaissable. Maladroits, désorganisés, et dominés dans les duels, ils n’ont jamais trouvé le bon rythme. Cette lourde défaite place désormais le Sénégal dans une position délicate au classement, derrière le Mali, qui s’est imposé contre l’Ouganda dans l’autre rencontre du groupe.

Le classement du Groupe D

Égypte – 2 victoires

Mali – 1 victoire, 1 défaite

Sénégal – 1 victoire, 1 défaite

Ouganda – 0 victoire, 2 défaites