AG de la Fédération nationale des boulangers: Amadou Gaye rempile et invite les jeunes à se former

La Fédération Nationale des Boulangers du Sénégal (fnbs) a tenu une assemblée générale ce samedi, sous la présence du directeur général des Grands Moulins de Dakar, du directeur du commerce intérieur, entre autres représentants. L’objectif est de renouveler le bureau afin de trouver une solution aux problèmes auxquels sont confrontés les travailleurs du secteur.

Une occasion saisie pour inciter les jeunes à se former dans le domaine bien avant l’insertion. Selon Amadou Gueye, président de la fédération nationale des boulangers du Sénégal, ce renouvellement du bureau permettra un changement et va pousser les autorités à avoir plus de compréhension sur les difficultés, d’impliquer l’ensemble des acteurs de la Fnbs, mais aussi et surtout de rassurer l’ensemble des consommateurs et partenaires. « Le Sénégal doit se préparer vu la hausse du coût du blé occasionné par le problème Russo-Ukrainien », prévient-il.

Et de poursuivre : »La formation des jeunes est primordiale afin qu’ils puissent avoir accès facile dans le secteur et même bénéficier de pleines d’autres opportunités. Nous avons fait une exposition de pain des différents départements dont le mil, le maïs, le fonio, entre autres.

Et pour y accéder il faut une formation. C’est ce qui fait qu’on se concentre aujourd’hui sur la formation des jeunes qui veulent intégrer le secteur».

Pour Cheikh Ahmadou Bamba Ndao, le directeur du commerce intérieur, la fédération nationale des boulangers du Sénégal a toujours été un partenaire privilégié du ministère du commerce. » À travers ce partenariat, nous comptons aider la direction à l’évolution du secteur qui est confronté à des difficultés, de travailler avec eux pour trouver des solutions idoines qui permettront aux sénégalais de pouvoir disposer du pain, dit-il face à la presse.

Franck Bavard, directeur général des Grands Moulins de Dakar a lui salué, les efforts consentis par les travailleurs du secteur malgré les difficultés au quotidien. « Le blé a été subventionné par l’État du Sénégal mais à côté de cela, les boulangers ont joué leur rôle d’une manière grandiose c’est à dire malgré l’augmentation, ils se sont battus pour maintenir le prix du pain et offrir une stabilité au pays et au gouvernement», se réjouit-il.