Agence Sénégalaise de Réglementation Pharmaceutique : Le SAMES pointe du doigt la gestion du DG

Dans un communiqué rendu public, ce vendredi, la section de l’Agence sénégalaise de Réglementation Pharmaceutique (ARP) du Syndicat Autonome des Médecins, Pharmaciens et Chirurgiens-dentistes du Sénégal (SAMES) alerte l’opinion sur des « dysfonctionnements graves » auxquels fait face l’agence. Le syndicat cite parmi ces dysfonctionnements des « recrutements clientélistes », des retards récurrents dans le paiement des salaires, des « intimidations », entre autres, et appelle les autorités à réagir pour mettre fin à cette situation.

Le syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes basé à l’Agence sénégalaise de Réglementation Pharmaceutique n’est pas du tout content de la gestion de l’agence par le directeur général. En effet, le syndicat dit constater des choses graves qui se passent au sein de l’agence. « La Section ARP du Syndicat Autonome des Médecins, Pharmaciens et Chirurgiens-Dentistes du Sénégal porte à la connaissance de l’opinion publique des graves dysfonctionnements persistants auxquels l’Agence sénégalaise de Réglementation pharmaceutique (ARP) fait face depuis quelques mois », alerte le SAMES.

Parmi les principaux problèmes identifiés, le syndicat cite des « nominations basées sur le clientélisme, l’appartenance familiale et partisane » et « des recrutements massifs de complaisance sans ressources financières additionnelles perturbant la viabilité financière de l’agence (Passage de l’effectif de près de 150 à plus de 200 agents en moins d’un an) ». De même, le syndicat pointe du doigt « des mutations abusives et injustifiées des cadres ayant grandement contribué au rayonnement de l’agence et à l’atteinte du niveau de maturité 3 (Pharmaciens inspecteurs. Pharmaciens analystes, points focaux des fonctions réglementaires…) ». Toujours dans ce registre, le syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes dénonce l’affectation du personnel au niveau des pôles régionaux sans mesure d’accompagnement (prime d’éloignement, conditions de travail adéquates…) et « l’intimidation » des membres du syndicat avec des menaces de mutation. Aussi, le syndicat fustige le retard récurrent de paiement des salaires, de la prime de motivation NEPAD. Selon le SAMES, jusqu’à ce jour, les salaires du mois d’Août ne sont pas payés.

Les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes estiment, ainsi, que ces difficultés méritent une attention particulière et doivent être résolues rapidement et efficacement au risque de compromettre la mission essentielle de l’ARP qui est de veiller à la qualité, à l’efficacité et à la sécurité des médicaments mis à la disposition des populations. Ils appellent, à cet effet, les autorités compétentes à prendre toute la mesure de cette situation et à agir rapidement pour permettre à l’agence de mener à bien ses missions.

EL HADJI MODY DIOP