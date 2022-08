Agriculture, Sécurité alimentaire et nutritionnelle: Le FOOD4WA piste les voies et moyens

Le FOOD4WA piste les voies et moyens. Le Sénégal abrite la deuxième rencontre du réseau FOOD For West Africa (FOOD4WA) » Symposium & workshop « . Cet atelier de Dakar vise l’organisation d’un symposium pour cogiter sur l’implémentation des activités contenues dans le plan mis en œuvre à Lomé.

Créé il y a 20 mois, FOOD4WA regroupe sept CEA de sept pays africains dont les activités sont axées sur l’agriculture, la sécurité alimentaire et la nutrition. Mettre en place un réseau entre des différents CEA-Impact membres, créer une coordination de la recherche sur les thématiques prioritaires en rapport avec la sécurité alimentaire, vulgariser les résultats de la recherche et de l’innovation à travers des conférences et colloques impliquant étudiants, enseignants, monde paysan et acteurs clés dans l’orientation de politiques de développement sont ses principaux objectifs en rapport avec l’UEMOA et la CEDEAO.

En prélude de l’organisation d’un symposium de présentation du réseau, le Professeur Bassirou Lo, vice-doyen de la faculté des sciences et techniques et représentant du recteur de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, estime « qu’au sortir de cet atelier, des orientations claires seront définies et partagées avec l’ensemble des partenaires de FOOD4WA, du CORAF, producteur reconnu de connaissances agricoles, et de RUFORUM, acteur déterminant dans le renforcement des capacités pour relever des défis de type agricole et assurer une sécurité alimentaire ».

Bluffé par le choix du Sénégal comme pays hôte de cette activité, Pr Samba Samba Ndao Sylla, directeur du centre d’excellence Africain en agriculture pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, soutient que « ce réseau réfléchit sur le renforcement des compétences et la formation de jeunes africains qui puissent porter le défi de l’autosuffisance alimentaire, la sécurité alimentaire et nutritionnelle ». Poursuivant il ajoute : “Nous agissons en tant que université sur « la formation et la recherche », en mutualité avec nos universités sœurs pour échanger les acquis et assurer pour pouvoir partager la mobilité des étudiants et des enseignants en Afrique. CERSA du Togo, CERPP du Niger, CEFTER du Nigeria, CCBAD de la Côte d’Ivoire, CDA du Nigeria, AGRISAN du Sénégal et WACCI du Ghana sont les réseaux qui composent le centre.

Rosita Mendy