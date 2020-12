Al-Ahly : Un club de réputation mondiale

La saison 2019-2020 de la Ligue des Champions de la Confédération Africaine de Football a permis de porter Al-Ahly Sporting Club d’Egypte sur le toit du football africain. Ce club qui a glané le trophée pour la 9è fois compte également un nombre impressionnant de trophées dans sa galerie. Avec un total de 139 trophées, l’écurie considérée par le club du 20è siècle en 2000 par la CAF est le club de plus titré au monde. Meilleur club d’Egypte et d’Afrique, Al-Ahly est également un club à réputation mondiale. Une réputation assez comme ce casino en ligne . A la découverte du club

Fondé en 1907 au Caire en Egypte, il est l’un des premiers clubs africains à voir le jour sur le continent noir. Crée par des fonctionnaires britanniques et un groupe d’étudiants égyptiens, le club avait pour vocation le combat contre l’occupation du Royaume Uni en Egypte mais surtout la réunion des étudiants au pays des Pharaons. La session football du club est créée dès 1911 et le club devra attendre 1948 pour intégrer l’élite du football égyptien créée la même année. Et depuis lors, le club s’est imposé comme une référence en Egypte et glane des titres jour après jour

Al-Ahly SC et son palmarès national

Al-Ahly s’est vite signalé comme l’équipe maîtresse du championnat égyptien dès sa création en 1948. Le Club remporte les neuf premières éditions de la compétition avant que le club rival du Zamalek ne remporte en 1960. Toutefois, les Diables Rouges sont à nouveau en 1961 et l’ont remporté également en 1962 avant de perdre à nouveau le titre. En tout, le club compte aujourd’hui 42 titres de champion d’Egypte dont la dernière cette année. En Coupe d’Egypte également, le club a comptabilisé 36 trophées depuis son premier sacre en 1924. Il faut également noté qu’Al-Ahly a perdu 11 finales dans cette compétition. En dehors de ses compétitions majeures d’Egypte, Al-Ahly a gagné plusieurs autres trophées nationaux. L’équipe compte dans sa galerie 11 Supercoupe d’Egypte, 16 coupes du Sultan Hussein, 16 Ligues du Caire et une Coupe de la Confédération Egyptienne. Outre les trophées nationaux, le club phare du Caire compte une panoplie de titres continentaux.

Al-Ahly et son palmarès international

Sur l’échiquier du football africain, Al-Ahly est une référence depuis 1982 ; année à laquelle elle a obtenu sa première Ligue des Champions de la CAF. Après cela, l’écurie égyptienne a remporté par deux fois sur deux années successive notamment en 2005 et 2006 ainsi qu’en 2012 et 2013. Le dernier titre est remporté cette année même à la suite d’une finale plaisante contre le Zamalek. En tout, Al-Ahly SC compte désormais neuf étoiles sur son maillot. Al-Ahly est également détenteur de 4 coupes d’Afrique des vainqueurs de coupe ; une ancienne compétition disparue avec le temps. Les Diables Rouges ont aussi une Coupe de la Confédération Africaine de Football remportée en 2014 ainsi que 6 Supercoupe de la CAF et deux finales perdues. Outre le palmarès sur le continent africain, Al-Ahly a aussi remporté la Coupe afro-asiatique en 1988. En Coupe du monde des Clubs, Al-Ahly a terminé avec une médaille de bronze en 2006.

Al-Ahly en plus de ses trophées, compte 3 titres dans des compétitions régionales. Tout calcul fait, l’écurie égyptienne compte 139 trophées dans son palmarès mais détient plusieurs records aussi bien nationaux qu’internationaux. Club le plus titré du championnat et de la Coupe d’Egypte, c’est également le club avec le plus de titre de champion d’Afrique. Le club entraîné par le technicien sud-africain Pitso Mosimane a remporté tous les trophées possible et dans le monde sauf la Coupe du monde des Clubs.

Une longévité légendaire, un parcours atypique, un palmarès bien garni, Al-Ahly est sans l’ombre d’un doute l’un des plus grands clubs au monde. Tout comme le Real Madrid, le Bayern Munich ou plusieurs autres grosses écuries sur le vieux continent, il porte pleinement le statut de club de réputation mondiale. Toutefois, le club doit encore s’améliorer pour remporter plusieurs fois et de façon consécutive la Ligue des Champions de la CAF en vue d’étendre à jamais sa supériorité sur le football africain. Egalement, le club devrait accueillir plus de joueurs étrangers pour témoigner de l’union qu’incarne ce sport.