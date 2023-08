Alaska: Une inondation glaciaire s’est déchainée

Avec le réchauffement climatique, les glaciers fondent. Et l’eau qu’ils libèrent menace parfois de déferler sur des populations. C’est arrivé il y a quelques jours. En Alaska. Et la France n’est pas à l’abri. Voici pourquoi.

Les images sont impressionnantes. Elles ont fait le tour des réseaux sociaux. Celles d’une inondation dite glaciaire. Comprenez une crue qui se produit par débordement ou par rupture d’un lac glaciaire. Cela vient d’arriver de manière spectaculaire en Alaska (États-Unis). La rivière Mendenhall est sortie de son lit, déracinant des arbres, forçant à des évacuations et détruisant des habitations du côté de Juneau. Heureusement, il n’y aurait aucune victime à déplorer.

Des inondations glaciaires plus spectaculaires avec le réchauffement climatique

Cette année. Parce que des débordements du lac dit de Suicide Basin se produisent en fait tous les ans depuis 2011. Mais jamais encore l’ampleur de l’inondation n’avait été telle. En quelques heures seulement, le niveau de l’eau est monté de plus de 4,5 mètres ! Depuis un moment déjà, les autorités locales se préparaient à une telle inondation soudaine. Dans le contexte de réchauffement climatique, les scientifiques avaient en effet alerté. Alors, que s’est-il passé ?

Les géophysiciens expliquent que chaque été, l’eau de fonte des glaces et les pluies s’accumulent ici dans une gigantesque vallée, le Suicide Basin. Le bassin a été creusé par un glacier qui a reculé à la faveur du changement climatique. Lorsque suffisamment d’eau s’accumule là, le glacier Mendenhall, juste à côté, commence à flotter. L’immense pression de l’eau forme alors des fissures dans la glace. Des fissures qui grossissent à mesure que l’eau coule. Et le phénomène s’auto-amplifie. Jusqu’à ce que le lac Mendenhall et la rivière débordent.

Les inondations glaciaires menacent même la France

Avec le réchauffement climatique, les scientifiques notent que le glacier Mendenhall s’amoindrit. Le barrage naturel qu’il formait est de plus en plus fragile. En 2020, une partie de ce barrage a rompu, libérant d’énormes icebergs. Toutefois, même s’ils annoncent que les risques augmenteront avec le changement climatique et qu’ils surveillent la zone de près, les scientifiques restent incapables de prévoir si et quand une inondation du genre de celle survenue il y a quelques jours peut se produire.

Il y a quelques mois, une étude montrait comment ce type d’inondations brutales issues de lacs glaciaires menaçaient désormais au moins 15 millions de personnes dans le monde. En ce moment même, des travaux sont en cours du côté de Chamonix, dans les Alpes, pour éviter une inondation glacière. Avec le réchauffement climatique, en effet, le glacier des Bossons fond. Et un lac s’est formé en amont de Tignes. Des pelleteuses sont à l’œuvre pour creuser un chenal qui devrait permettre d’évacuer l’eau en douceur.

Rappelons qu’en 1892, la libération soudaine de près de 100 000 mètres cubes d’eau de fonte du glacier de Tête-Rousse avait fait plus de 175 victimes !