Alexeï Navalny est sorti du coma artificiel

L’opposant russe Alexeï Navalny « a été retiré de son coma artificiel » et va « par étapes » cesser d’être sous respirateur artificiel, a annoncé ce lundi 7 septembre l’hôpital berlinois de la Charité dans un communiqué.

L’opposant russe Alexeï Navalny « réagit quand on lui parle », a indiqué l’établissement hospitalier berlinois de la Charité, où la bête noire de Vladimir Poutine est soignée depuis le 22 août,victime d’un empoisonnement à un neurotoxique de type Novitchok.

Dans son communiqué, l’hôpital a toutefois averti qu’il était « trop tôt pour évaluer les effets à long terme de son grave empoisonnement ».

1/2 🇬🇧 The condition of Alexei #Navalny has improved. The patient has been removed from his medically induced coma and is being weaned off mechanical ventilation. He is responding to verbal stimuli.