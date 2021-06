Aliou Sow vs Macky: Les dessous d’une radicalisation

Aliou Sow se radicalise contre le président Macky Sall et son régime. La raison ? Le 3e mandat en perspective. C’est lui-même qui le dit, ce week-end à Thiès, où, il s’était rendu suite à l’invitation du Dr Babacar Diop qui inaugurait la permanence de sa formation politique dans la capitale du rail.

Membre du Haut conseil des collectivités territoriales, Aliou Sow estime que le président de la République n’a aucun droit à solliciter un 3e mandat. Il appelle ainsi les Sénégalais à faire un combat. « Ce qui me radicalise est, qu’en 2012, j’étais ministre de la République, engagé dans le combat de Wade. Tout le Sénégal s’était érigé contre un 3e mandat, contre un ’’Wakh Wakheet’’, contre ce qu’ils disaient de la présence de la famille dans l’Etat », a déclaré l’ancien ministre de la Décentralisation de Me Abdoulaye Wade. Pour lui, ce que les Sénégalais leur reprochaient est en train de se reproduire. Ce qu’il trouve inacceptable. « Vous nous avez fait partir et installer un nouveau régime. À trois ans de la présidentielle (2024), ce que vous nous reprochiez est encore pire, dix mille fois pire, alors que nous avions travaillé et fait des résultats. Le débat du 3e mandat, personnellement, notre parti, nos militants, nos alliés en feront un vrai combat. Il faut l’empêcher. Cela ne doit pas faire un recours au Conseil constitutionnel », a-t-il déclaré.