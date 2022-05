(FILES) This file photo taken on October 12, 2020 shows Guinea President Alpha Conde addressing his supporters during a campaign rally in Kissidougou. Guinea's Constitutional Court on November 7, 2020 declared incumbent Alpha Conde had been reelected for a controversial third term as president at the age of 82. At 59.5 percent, Conde's support was above the absolute majority needed to win, judges found, throwing out challenges to the October 18 ballot held after a new constitution bypassed a two-term presidential limit and was followed by violence the opposition says has claimed 46 lives. / AFP / CAROL VALADE

Condé encore évacué en Turquie Vendredi soir, les autorités guinéennes ont invoqué des «raisons humanitaires» pour justifier le départ de l'ancien président guinéen pour la Turquie. Aucun autre détail n'a été donné sur l'état de santé d'Alpha Condé. Il y a quelques semaines, son parti, le RPG, avait alerté sur la nécessité de poursuivre un suivi médical à l'étranger. Ce départ en Turquie correspond à un vœu d'Alpha Condé : « Il a insisté pour aller en Turquie en raison de ses liens avec le président Erdogan, qui est son ami », indique un cadre du RPG. Le principe d'un nouveau séjour médical était acquis pour les autorités guinéennes. Mais « les négociations ont été difficiles » assure ce responsable politique. Les autorités voulaient renvoyer Alpha Condé à Abu Dhabi, où il a été récemment suivi. Le CNRD a fini par céder à cause des pressions : « Le rapprochement entre le RPG et l'UFDG, qui tiennent tête aux autorités sur la durée de la transition, les effraie », indique un autre cadre du parti. Cette fois-ci, Alpha Condé a voyagé sans son médecin personnel, et sans escorte des forces spéciales. Conakry invoque des raisons « humanitaires » pour justifier ce déplacement, mais ne donne aucune précision sur la durée de ce séjour. Aucune information non plus sur les garanties liées à son retour.

