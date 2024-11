Amadou Ba à Saint Louis’ Ce qu’il faut pour la vieille ville selon la tête de liste de la coalition « Jamm Ak Njariñ

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le leader de la coalition Jamm Ak Njariñ, Amadou Ba a reçu en audience les responsables de Saint Louis ce vendredi 8 novembre 2024. Le Chef de l’opposition a profité de cette audience pour décliner sa vision pour la vieille ville tricentenaire.

À l’entame de son allocution, la tête de liste de la coalition Jamm Ak Njariñ, Amadou Ba a encouragé Moustapha Mbaye et Seynabou Dieng, investis de la liste départementale à Saint Louis. C’est dans ce sens qu’il va dénoncer la transhumance devenue monnaie courante dans l’espace politique actuellement. Ainsi il déclare : « Je déplore la défection de Arona Sow , suppléant de notre liste à Saint Louis. On doit réglementer cela, on ne peut pas quitter une liste pour aller vers une autre coalition. C’est eux qui disaient combattre la transhumance ».

Dans cette même optique Amadou Ba magnifiera les atouts de Saint Louis, la vieille ville tricentenaire. Et d’avancer : « Je salue tous les responsables de la coalition. Saint Louis est une terre religieuse où nos marabouts ont marqué ce terroir. Saint Louis demeure l’icône de la légendaire Teranga (NDLR : hospitalité). Elle est aussi, une terre de Daara. Je salue les Serigne Daara ». Par la suite, Amadou Ba saisit l’occasion pour décliner sa vision pour Saint Louis. « Mon ambition est de faire Saint Louis la capitale économique du Sénégal », a-t-il martelé avant d’enchaîner : « Il y’a beaucoup d’infrastructures notamment le projet de la VDN3 qui ira jusqu’à Saint Louis », a-t-il précisé.

Sur ce, il rappelle les atouts pour faire décoller Saint Louis. « L’écosystème est bon et les gens sont ouverts. On doit plus former les jeunes en tourisme, hôtellerie, restauration. Il y’a aussi le gisement gazier qui sera rentable pour les populations », a-t-il poursuivi. Néanmoins, Amadou BA évoque l’impact de l’économie gazière sur la pêche artisanale. « Cette exploitation qui se fera en mer aura des impacts sur la pêche artisanale », a-t-il souligné. D’après lui, il faudra aider davantage les acteurs de la pêche artisanale à Saint Louis. « On aura un défi de renforcer nos relations avec notre voisin de la Mauritanie. Les ressources issues du pétrole et du gaz devront mitiger l’impact sur la pêche artisanale. On doit aider les pêcheurs en assurance et les assurer d’une bonne retraite . Je plaide pour que le gouvernement maintienne les subventions pour la pêche artisanale. On doit aussi former nos pêcheurs en pisciculture comme on le fait dans beaucoup de pays », a-t-il préconisé. D’après lui, « Saint Louis a d’autres préoccupations avec le Lycée, le marché, le bassin de rétention à Pikine .Il y’a aussi la langue de barbarie pour lutter contre l’érosion côtière. Saint Louis a des potentialités en culture et artisanat.Il y’avait aussi le projet de la construction d’un grand hôpital en synergie avec l’université », a-t-il mentionné.

À l’issue de sa prise de parole , le Président de la coalition Jamm Ak Njariñ a tiré la sonnette d’alarme et appelé à un sursaut des Saint louisiens pour voter pour la coalition Jamm Ak Njariñ au soir du scrutin. « Si le gouvernement ne prend pas des mesures,il y’aura des problèmes dans l’agriculture, l’élevage, la pêche…Pour éviter tout cela, il faut voter pour la coalition Jamm Ak Njariñ. Saint Louis est une ville emblématique qui mérite toutes les attentions », a-t-il conclu.

Mamadou Sow