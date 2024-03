Aminata Assome Diatta: »Pourquoi je soutiens Idrissa Seck… »

Partager Facebook

L’ancien ministre du Commerce et de la Consommation, Aminata Assome Diatta vote la Coalition Idy2024. Dans cette interview, elle explique ce qui motive son choix. Selon elle, l’ancien Président du Conseil Économique Social et Environnemental (CESE) et Maire de Thiès possède les qualités requises pour conduire le Sénégal vers la réussite socio- économique.

Interview.

Pour la présidentielle du 24 mars prochain, vous avez décidé de soutenir Idrissa Seck. Qu’est-ce qui a motivé ce choix ?

L’élection présidentielle du 24 mars 2024 est cruciale pour l’avenir du Sénégal. Les Sénégalais et sénégalaises choisiront un Président de la République, un leader pour les Cinq (05) prochaines années. Cette élection intervient dans un contexte où les souvenirs douloureux des événements de Mars 2021 et juin 2023 et tant d’autres sont encore frais dans les esprits. Ces événements sont le fait de deux camps qui s’affrontent : Benno Bokk Yakaar et le Pastef. En conséquence, en confiant le pays à l’un de ces deux camps, la situation pourrait perdurer et conduire le Sénégal dans une situation imprévisible.

Eprise de paix et plaçant l’intérêt supérieur de la Nation sénégalaise au-dessus de tout, j’ai décidé de soutenir un homme d’expérience, un homme de paix, un rassembleur, en l’occurrence le Président Idrissa Seck, Candidat de la Coalition Idy 2024.

Quelle attitude doit avoir les populations selon vous pour faire le bon choix et quels sont les atouts d’Idrissa Seck par rapport aux autres candidats ?

La vigilance s’impose aux populations. Elles doivent avoir à l’esprit la paix, la cohésion sociale, l’avenir de leurs enfants. Elles doivent être exigeantes quant aux qualités du candidat, de son programme, de ses connaissances, sa maitrise des enjeux et son ouverture vers l’extérieur. Nous sommes dans un monde global interconnecté ou aucune nation ne peut se développer seule à l’écart. Tout comme on est interdépendant les uns des autres, les Etats aussi le sont car, il faut bien construire des partenariats tout en mettant en avant les intérêts de notre pays. Le Président Idrissa Seck, de par son parcours, son sens de l’Etat, son dévouement, ses réalisations, remplit les critères pour en faire un excellent leader.

Quels sont les enjeux selon vous de cette élection présidentielle ?

Les enjeux sont cruciaux. Il s’agit tout d’abord de restaurer la paix, la cohésion sociale et de réparer l’image balafrée de notre démocratie à l’issue du vote des sénégalais de ce 24 mars 2024. Il s’agira également de bâtir les bases d’un développement harmonieux de notre pays en créant les conditions d’une exploitation apaisée de nos ressources naturelles.

Réalisée par Ibrahima NGOM Damel