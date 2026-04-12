Anniversaire de Pencum Djoloff à Dioulky, les populations étalent leurs doléances

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Dioulky, une localité de l’arrondissement de Barkédji( département de Linguère) est presque oubliée de nos jours.En effet, ce constat a été fait ce samedi lors de la célébration de la huitième édition de l’anniversaire de Pencum Djoloff à Dioulky. Selon, Ibrahima Ba porte parole du jour, l’enclavement, le déficit de personnels qualifiés ( sage femme, assistance infirmière ) au niveau du poste de santé qui polarise d’une quarantaine de villages, l’absence d’une ambulance , pas d’équipements, manque de financements pour les femmes et les jeunes hantent le sommeil des populations.

Revenant sur les doléances de Dioulky peuplé de 1000 ames , l’infirmier Chef de poste Gadjaga de dire que les évacuations des malades se font dans des conditions très difficiles et ce à des distances énormes( 75km Dioulky – Linguère).

Entre autres préoccupations des populations, les élèves manquent de tuteurs une fois orienté ce qui encourage parfois les abandons, ainsi, les parents plaident pour la création d’un collège à Dioulky. Toujours dans le domaine de l’éducation, les parents sollicitent un mur de clôture à l’école.

Venu assister à la cérémonie, le Préfet de Linguère Modou Thiam livre toute sa satisfaction car à l’en croire, la huitième édition de l’anniversaire de Pencum Djoloff qui est au service de la culture et de l’information est marquée par cette année par une mobilisation exceptionnelle des populations venues d’horizons divers.

L’ administrateur de Pencum Djoloff, le journaliste Dame Ndiaye initiateur de l’événement, très satisfait de la retrouvaille, salue la forte mobilisation des Djoloff Djoloff, les parrains qui n’ont pas lésiné les moyens pour une bonne organisation de l’anniversaire de Pencum Djoloff qui a réuni beaucoup de cadres du département de Linguère. En bon défenseur du monde rural, Dame Ndiaye invite les autorités étatiques à mettre l’accent sur les infrastructures, promouvoir l’agriculture et l’élevage pour atteindre la souveraineté alimentaire. Et ce dernier de souligner que,<< les paysans ont vécu une campagne agricole catastrophique , la cherté de l’aliment de bétail secoue les professionnels du bétail>> renchérit-il

Le maire de Thiel Samba Aw Ka , séduit par l’engagement de ses administrés, réclame l’électricité, un poste de santé moderne. Il a aussi déploré le vol de bétail devenu un fléau dans le milieu.

Samba Khary Ndiaye (Linguère)