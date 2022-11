Ansoumana DIONE reçoit le 1er Prix de l’Engagement Citoyen « Baobab d’Or 2022 ».

« Baobab d’Or » est le 1er Prix de l’Engagement Citoyen que recevra Ansoumana DIONE, pour son très sincère engagement en faveur des personnes souffrant de troubles mentaux.

A l’initiative d’hommes de culture, cette cérémonie de consécration des acteurs de la Région de Dakar, aura lieu au Centre Culturel Blaise SENGHOR, le 23 décembre 2022, en présence de plusieurs invités. Ainsi, ils seront des dizaines de lauréats à bénéficier de cette prestigieuse distinction honorifique, exerçant dans des domaines d’activités, pour l’amélioration des conditions de vie des citoyens.

L’honneur revient au Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, le Docteur Marie Khémesse NGOM NDIAYE ! Accueillant une si bonne nouvelle avec beaucoup de joie et d’humidité, Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM) dédie cet acte de reconnaissance à Madame le Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, le Docteur Marie Khémesse NGOM NDIAYE, espoir du chef de l’Etat Macky SALL, pour relever les défis qui interpellent le Sénégal, en matière de Santé et d’Action Sociale.

Pour la réception de ce 1er Prix de l’Engagement Citoyen, Ansoumana DIONE sera accompagné d’une délégation, dont son épouse.