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Anta Babacar Ngom Diack, députée à l’Assemblée nationale et présidente de l’ARC, a récemment achevé sa tournée de proximité dans le département de Pikine, de Pikine Ouest à Mbao. Accompagnée de membres de son parti, elle a échangé avec les habitants pour comprendre leurs préoccupations et ambitions pour le développement de la région.

Les habitants ont exprimé leurs attentes, notamment en matière d’emploi des jeunes et de soutien au secteur de la pêche. Ils voient en Anta Babacar Ngom Diack le meilleur profil pour conduire le pays, mettant en avant ses qualités de leadership et sa proximité avec les citoyens.

La présidente de l’ARC a souligné l’importance de renforcer les structures locales du parti pour préparer les élections à venir et assurer une représentation forte. Sa présence a apporté un sentiment de soulagement et d’espoir aux habitants, qui ont salué cette opportunité de dialogue et de partage.

Cette tournée de proximité confirme la détermination d’Anta Babacar Ngom Diack à rester proche des citoyens pour construire une base solide. Les habitants de Pikine ont exprimé un soutien clair à la candidature d’Anta Babacar Ngom Diack et à la vision de développement pour le département.