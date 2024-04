Appui Ramadan : 700 kits alimentaires distribués aux populations vulnérables

Partager Facebook

L’ONG Care and Social Développement Organisation en partenariat avec le Croissant Rouge Turc a remis 700 kits alimentaires. Ce don est destiné à des centaines familles défavorisées de Dakar et sa banlieue.

Des populations de la région de Dakar ont bénéficié de kits alimentaires composés du sucre et du riz. Selon M. Coly, chef des opérations du croissant rouge, chaque année, avec la contribution de leurs donateurs. « Nous appuyons les populations en kits alimentaires à Dakar comme dans les régions. Aujourd’hui, il s’agit d’une distribution de 700 kits composés de riz et du sucre. La sélection se fait avec nos partenaires et on cible les zones les plus vulnérables et les autorités locales qui nous appuient », dit-il.

Et d’ajouter :« Depuis 2020, nous sacrifions à cette tradition à Dakar et dans les régions ». Pour le président de l’organisation non gouvernementale « Union pour la solidarité », Mamadou Diop, c’est un acte symbolique mais très intéressant dans leurs relations avec les organisations locales et internationales. « Elles s’emploient à aider les populations sénégalaises notamment les couches les plus démunies. C’est un appui alimentaire pour secourir les populations qui sont dans le besoin qui vivent des situations difficiles en cette période de Ramadan. C’est de haute portée sociale pour venir en aide ces bénéficiaires », laisse t-il entendre.

Mouhamed Said Ba dira que don est destiné aux populations vulnérables surtout en cette période de Ramadan. « La sélection se fait par groupe dans nos mosquées qui sont très organisées qui recrutent les bénéficiaires. Certains aussi se rapprochent de notre organisation pour solliciter une aide », fait-il savoir.

En dehors de ce programme, ladite organisation construit aussi des forages et puits pour faciliter l’accès à l’eau. « L’enveloppe dégagée pour ce don est estimée à 30 millions F CFA », renseigne M. Ba.