APR DE THIES 2021 : Gëm Sa Bopp enrôle des femmes

Acteur politique engagé aux côtés de Macky Sall depuis 2008 sous la bannière du Mouvement citoyen Gëm Sa Bopp, Maodo Malick Mbaye vient de signer son entrée à l’Apr dans sa base à Thiès et ne compte y jouer un rôle de figurant. C’est pourquoi le patron de l’Agence nationale de la maison d’outil est en train de remobiliser les troupes en enrôlant des femmes et hommes d’affaires, des sages-femmes pour le triomphe de l’Apr dans la Cité du rail.

En sus de cela, il a décidé d’appuyer les femmes de la plateforme Gëm Sa Bopp. Recevant des femmes et hommes d’affaires de la cité du Rail, le patron de l’Anamo a annoncé une ligne de financement de 10 millions à l’endroit des femmes de ladite plateforme. «Gëm sa bopp est maintenant une plateforme citoyenne à orientation citoyenne. On va former les jeunes, les femmes… sur le leadership. J’ai ouvert une ligne de crédit à hauteur de 10 millions parce que la Der ne peut pas tout faire. Cette ligne de financement est orientée envers les femmes de la plateforme.

Si on respecte les versements du prêt, l’année prochaine on va doubler cette ligne de financement», a annoncé le patron du mouvement Gëm Sa Bopp. Il en a fait l’annonce au cours d’une rencontre d’échange avec les acteurs du mouvement Gëm Sa Bopp. «On en a profité pour échanger sur le processus de notre alliance avec le président Macky Sall et discuter sur l’idéal du chef de l’Etat. Nous sommes également liés avec l’idéal du président.

En 2008, on avait déjà créé le mouvement Gëm Sa Bopp et on avait déjà élaboré notre position dans l’Alliance pour la République. On avait ainsi sur la détermination de ses membres et l’élargissement des bases du parti. Notamment à Thiès Est.

Aujourd’hui, on a noté l’engagement de femmes d’affaires, de sage femmes et d’hommes d’affaires qui ont salué cette alliance avec l’Apr», dira Maodo Malick Mbaye qui a dévoilé ses ambitions pour la ville de Thiès. «Notre militantisme dans l’Apr ne diminue en rien notre liberté de pensée et d’action pour le bien du pays. Cela n’a également diminué en rien notre engagement pour la ville de Thiès. Je suis intéressé par tous suffrages des Thiessois», lance tout go ce responsable de l’Apr.