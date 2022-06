Aprés le blasphème de Nupur Sharma sur le prophète, Serigne Mountakha exprime sa colère

Serigne Mountakha, khalife général des mourides a exprimé sa colère à la suite des propos insultants envers le Prophète de l’Islam, tenus par un porte-parole du BJP, le parti nationaliste hindou au pouvoir. C’est lors d’un débat télévisé il y a quelques semaines que Nupur Sharma, porte-parole du parti nationaliste hindou Bharatiya Janata (BJP), a prononcé des déclarations offensantes envers le Prophète Muhammad. Des propos qui ont suscité l’ire de Serigne Mountakha Mbacké. Le khalife de Touba exige des excuses publiques de la part de l’Ambassadeur de la République de l’Inde au Sénégal.

A défaut des excuses publiques, la confrérie mouride ordonnera publiquement à tous ses disciples vivant au Sénégal et dans la diaspora de boycotter es produits d’origine indienne. La mise en cause Nupur Sharma a été suspendue de son parti ce dimanche. De son côté, elle affirme avoir tenu ces propos suite à des « insultes» qui avaient été faites contre le dieu indien Shiva. Elle a, depuis, présenté ses excuses sur son compte Twitter. Naveen Jindal, chef des médias de l’unité du parti à Delhi, avait également publié un tweet sur la question. Il a été expulsé du parti.

Pour rappelle la dernière affaire en date concernant Nupur Sharma qui est une membre de BJP qui a lancé quelques piques, pendant un débat télévisé, sur le prophète et sa femme Aicha. C’est un débat aussi long et aussi stérilo-débile qu’un serpent de mer à la retraite, mais la tambouille marche à chaque fois pour exciter des musulmans qui n’ont pas de culture politique. On estime que le prophète s’est marié avec Aicha à 6 ans et que le mariage a été « consommé » à 9 ans.