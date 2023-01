Aprés une longue période de « REPOS »: Mimi Touré face à la presse ce jeudi

Le désormais ex-député Aminata Touré dite Mimi fera face à la presse, jeudi 26 janvier, a t-on appris de son chargé des relations presse. L’ancienne compagnon du Président Macky Sall, se prononcera certainement sur son exclusion mardi, de l’Assemblée nationale qui ,selon elle, « est en totale violation de la loi ».

Les députés du Parti démocratique sénégalais (Pds) ont soutenu hier mardi, la coalition Benno bokk Yakaar (Bby) dans sa décision d’exclure le député Aminata Touré de l’Assemblée nationale. Pour justifier leur démarche, ils ont fait savoir que c’est pour rester dans « leur logique » puisque c’est le Pds qui a introduit cet article dans le règlement intérieur de l’hémicycle. La député Nafissatou Diallo et chargée de communication du Pds explique : « Les députés du Pds qui sont dans le bureau de l’Assemblée national ont eu à voter pour cela tout simplement pour rester logique avec la ligne du parti et être logique avec nous-même. Puisque cette loi, c’est nous qui l’avons introduit dans la constitution et également dans le règlement intérieur ».

A rappeler que Mimi Touré, se sentant « trahie » par le chef de l’Etat Macky Sall, avait démissionné du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar (BBY) pour être un député simple.

Longtemps proche du chef de l’État, tête de liste de la majorité pour les législatives de juillet, « Mimi » Touré, comme elle est surnommée, avait quitté le groupe Benno Bokk Yakaar en septembre 2022 pour devenir députée non inscrite. Elle avait dénoncé le choix-surprise du président de l’Assemblée, Amadou Mame Diop. Depuis, elle a fait de la lutte contre une éventuelle nouvelle candidature du président Macky Sall en 2024 son cheval de bataille. Dans une première réaction, Aminata Touré se dit « déterminée à poursuivre son combat pour la démocratie et contre une tentative de troisième mandat ».