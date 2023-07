Arrestations de ses membres et interdiction de ses manifestations: Le F24 hausse le ton

En conférence de presse ce mercredi, le mouvement des forces de la nation (F24) s’est indigné de l’emprisonnement de son vice-coordonnateur et de ses autres membres dont Pape Abdoulaye Touré qu’il considère comme un « acharnement ». Le mouvement qui regroupe des partis politiques, des organisations de la société civile et des personnalités indépendantes sonne l’alerte et interpelle la communauté internationale.

Le mouvement des forces vives de la nation ne digère pas l’emprisonnement de ses membres, notamment celui d’Aliou Sané. En effet, le F24, dans une déclaration de presse, considère l’arrestation de ses membres comme une « revanche » du régime de Macky Sall sur leur position d’antan sur le troisième mandat. Intervenant pour le compte du mouvement Y en a marre, Abdou Khafor Kandji a fait un plaidoyer pour Aliou Sané, par ailleurs coordonnateur de Y en a marre.

Selon lui, son collègue serait victime d’un « acharnement » pour avoir grandement contribué à la mise en place du F24. Dans ce sillage, Khafor Touré indique que l’arrestation du vice coordonnateur du F24 s’est déroulée en « parfaite violation » des lois et que ce dernier devrait être libéré selon lui dans les plus brefs délais.

Emboîtant le pas à Abdou Khafor Kandji, Yolande Camara, ami et proche de Pape Abdoulaye Touré est revenu sur les détails de l’arrestation de son camarade. D’après elle, Pape Abdoulaye Touré a été cueilli chez lui et torturé lors des manifestations violentes du mois de juin dernier. Poursuivant son argumentaire, Yolande Camara estime qu’il y a trop de « sévices » et de « détenus politiques » dans les prisons. C’est dans cette perspective qu’elle invite la communauté internationale pour le compte du mouvement des forces vives de la nation à enquêter et à se prononcer sur les « violations » des droits de l’homme dont sont victimes les acteurs de la société civile et les partis d’opposition selon elle.

Ainsi, Yolande Camara révèle que treize jeunes activistes risquent actuellement la prison pour avoir soutenu Aliou Sané selon ses dires. Sur un autre registre, le F24 prévient le régime de Macky sur les multiples interdictions de ses manifestations. Le F24 qui a d’emblée précisé que ses manifestations se font toujours dans un cadre pacifique considère que le régime en place cherche à créer le chaos en les poussant à user de la violence « Au lieu de laisser les citoyens exprimer librement et pacifiquement leur désaccord sur sa gouvernance manipulatrice, le régime de Macky Sall opte pour l’interdiction systématique en incitant ainsi les populations à recourir à des manifestations non autorisées et à la résistance», a déclaré le F24.

Selon le mouvement des forces vives de la nation, le choix du gouvernement serait d’installer le pays dans un cycle de violence et de terreur. À cet effet, le F24 promet de faire face à ce qu’il appelle une « tendance dictatoriale » mais invite tout de même le régime de Macky Sall à libérer les « détenus politiques » et d’organiser une élection présidentielle « libre, transparente et inclusive ».

