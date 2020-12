ASSANE DIOUF GRAVEMENT MALADE, SA JAMBE RISQUE D’ETRE AMPUTÉE

Assane Diouf est gravement malade et souffre en prison. Il risque de subir l’amputation de l’une de ses jambes. Cette grave révélation est faite par la députée libérale Mame Diarra Fam, lors du passage du ministre de la Justice à l’Assemblée nationale. « Donc, libérez-le. Je pense qu’il a déjà payé sa dette », a-t-elle demandé au Garde des Sceaux Me Malick Sall. Assane Diouf a été arrêté le 1er juin 2020, alors qu’il était en pleine vidéo Live via les réseaux sociaux. Il lui était reproché ses insultes et d’avoir offensé le chef de l’Etat. Son arrestation avait été extrêmement musclée.