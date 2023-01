Assemblée Générale de l’Ordre des Experts du Sénégal: Le garde des Sceaux dit d’assumer la charge de répondre aux doléances de la corporation

Le garde des sceaux a présidé, ce jeudi, l’Assemblée Générale de l’Ordre des Experts du Sénégal (ONES) sur Thème : « l’économie numérique et l’expertise ». Selon Ismaila Madior Fall l’Assemblée générale est également une occasion pour l’autorité de tutelle de la profession, dont j’assume la charge, de répondre aux doléances de la corporation.

‘’C’est un moment fort de la vie de l’Ordre des Experts. Elle n’est pas simplement une tradition bien ancrée dans le temps mais une obligation statutaire. Au-delà de son caractère solennel, l’Assemblée générale est un moment de communion avec les autres Ordres professionnels et les autorités avec lesquelles les experts collaborent dans le cadre de l’exécution de leurs fonctions’’, fait remarquer le ministre des forces armées à l’entame de ses propos. Et d’ajouter que le thème choisi ‘’Économie numérique et expertise : quelles perspectives pour l’Ordre national des Experts ?’’ est un thème d’actualité car le numérique a irradié aujourd’hui tous les secteurs de la vie économique. L’économie numérique est devenue un moteur de croissance de par les revenus considérables qu’elle génère et contribue grandement à l’économie des pays où elle est en plein essor. La meilleure traduction de ce phénomène est le développement exponentiel du commerce électronique, l’un des secteurs de l’économie numérique. Force est de constater qu’on assiste à une mutation de l’économie mondiale en raison du lien de dépendance entre le numérique et les autres secteurs d’activité dits traditionnels.

Poursuivant sa communication, Ismaila Madior Fall est revenu sur les requêtes que l’Ordre des Experts lui a soumises à l’occasion de l’audience qu’il avait bien voulue lui accorder, dont il dit leur donner diligemment la suite appropriée. ‘’Ces demandes sont essentiellement de trois niveaux que sont : D’abord, l’Ordre a souhaité pouvoir disposer de locaux dans la future Maison de la Justice. Le Chef de l’Etat a initié un ambitieux programme de construction de bâtiments pour l’institution judiciaire, 69 au total, pour un montant de 250 milliards de francs, dont une Cité de la Justice. Ensuite, s’agissant de la création de deux nouvelles sections, Energie, Pétrole et Gaz, et Numérique, je marque d’ores et déjà mon accord de principe et j’engage l’Ordre à me faire des propositions de modification des textes régissant la profession relativement à ces points et sur toute autre question de nature à assurer à la profession d’expert un meilleur devenir. Cette réforme future des textes peut aussi être une opportunité de revoir les conditions d’accès à la profession d’expert, pour la rendre plus démocratique par l’institution d’un concours d’aptitude au stage d’expert, tout en maintenant le principe de l’accès direct à la profession aux personnes justifiant d’un diplôme et d’une pratique professionnelle de longue durée dans leur domaine de compétence.

Enfin, sur la demande relative à la présence de l’Ordre des Experts dans le Conseil de Direction du Comité national de médiation et de Conciliation, elle est à l’étude. Rien ne devrait s’opposer à la représentation de l’Ordre dans ce Conseil’’, a fait savoir le garde des sceaux. ‘’Pour conclure, je voudrais vous assurer que je serai attentif aux réflexions qui sortiront de vos travaux’’ , a soutenu le ministre des forces armées.

