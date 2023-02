Assises de l’Entreprise: Le Pm demande au ministre des Finances et du Budget de régler la dette due aux entreprises

Le Conseil national du patronat (CNP) a démarré ses Assises de l’entreprise, édition 2023, hier. C’est la principale conclusion qui en sortira de cette première journée de ces assises qui appuiera le Sénégal dans sa marche vers l’émergence à l’horizon 2035. L’évènement a été marqué par la présence de plusieurs autorités dont le Premier ministre, le ministre des Finances, le ministre de l’Economie.

D’entrée, le sujet relatif à la demande de hausse de 30% des salaires dans le privé qui constitue une revendication des centrales syndicales, a été évoquée par Baïdy Agne. Evoquant sa satisfaction par rapport à la tenue de cet évènement, il a profité de cette occasion pour plaider en faveur du secteur privé. ‘’Certes nous comprenons les arbitrages de l’Etat régulateur en réponse aux chocs exogènes. Faut-il subventionner, s’endetter ou les deux ? Toutefois, il est urgent que l’entreprise ait cette visibilité sur la date de paiement de la dette intérieure échue’’, a soutenu le président du CNP.

Pour répondre à cette requête de Baïdy Agne, il a soutenu que des discussions auront lieu prochainement entre le patronat, les syndicats et l’État. Cerise sur le gâteau, instruction a été donnée par le Pm au ministre des Finances et du Budget de recevoir le patronat pour le règlement de la dette due aux entreprises par l’État.

Le chef du gouvernement a, par la suite, reçu des mains du président du patronat, le label CNP « RSE et développement durable ». Suite à cette remise, le CNP a procédé à la récompense d’autres entreprises exerçant sur le territoire national et qui se sont démarquées de par leur gouvernance, leur éthique, l’environnement et le développement durable.

Une fois que le cérémonial de lancement des assises terminé, un panel intitulé ‘’Dakar, place financière de référence’’ a eu lieu. Cette dernière est de haut-niveau et a été l’occasion de revenir sur les arguments fondant la thèse de ce panel. A ce sujet, le ministre des Finances n’a pas manqué de noter que le pays est en constante croissance et que l’exploitation du pétrole et du gaz pourra faire du Sénégal le pays africain avec le taux de croissance le plus élevé en 2023.

MADA NDIAYE