Assomption : Les vœux du Président Diomaye Faye

15 août 2025 Société 7 Voir

À l’occasion de la fête de l’Assomption, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a adressé ses vœux à la communauté catholique du pays.

Dans un message empreint de sérénité et de fraternité, il souhaite à tous ses concitoyens « paix, santé et espérance ».

Le chef de l’État a souligné que cette célébration mariale constitue un moment privilégié de recueillement et de renforcement des liens fraternels.


« Que cette célébration soit pour tous un moment de recueillement, de fraternité et de renforcement du vivre-ensemble », a-t-il déclaré.

