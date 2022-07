Assurance maladie, gratuité , alimentation : En trois ans, la prise en charge des enfants a doublé

En marge de l’atelier de validation politique de la Revue annuelle thématique « Protection sociale » 2021, tenue hier, la déléguée générale à la protection sociale a fait état d’un bilan positif au vu des jalons posés dans le domaine de la protection sociale pour l’amélioration des conditions de vie afin de lutter contre la pauvreté, les inégalités et l’exclusion. Mme Aminata Sow exhorte les partenaires et parties prenantes à renforcer leur soutien et collaboration pour une meilleure coordination de la protection sociale.

Le président de la République, Macky Sall, a fait de la protection sociale un instrument de correction des inégalités sociales. Et, la protection sociale intégrée des enfants, pour ne prendre que cet exemple, est en train de devenir une réalité. En matière d’assurance maladie, le nombre d’enfants bénéficiaires a doublé entre 2018-2021, atteignant 1 820 766 enfants.

Au plan des gratuités en matière de santé, pour les moins de 5 ans, 91,9% des enfants de 0 à 11 mois ciblés (592 256) ont été complètement vaccinés. Au plan de l’alimentation, 499 193 apprenants ont bénéficié de cantines scolaires. En matière de transferts monétaires sensibles au jeune enfant, en 2021, 1 495 301 bénéficiaires ont été retenus. Instrument le plus efficace pour lutter contre la pauvreté, les inégalités et l’exclusion, selon la déléguée générale à la protection sociale, ce programme vise le relèvement de la couverture sociale des travailleurs et des retraités, l’amélioration des conditions de vie des groupes vulnérables, l’extension de la protection sociale aux travailleurs de l’économie informelle et du monde rural. Aujourd’hui, la Protection sociale est au cœur des agendas internationaux (ODD et L’agenda 2063 de l’Union africaine).

Cette politique entre dans la mise en œuvre de la deuxième phase du PSE (2019 -2023), consacrée à la consolidation des acquis par le renforcement des projets et programmes sociaux. La revue de la protection sociale s’inscrit dans cette dynamique. Elle offre une occasion d’évaluer les performances de la politique de protection sociale. En somme, pour la déléguée générale, il s’agit de faire le bilan de l’exécution technique et financière ; d’examiner les réformes et difficultés, d’identifier les perspectives ;de formuler des recommandations tenant compte des enjeux pour alimenter la revue annuelle conjointe (RAC) du PSE.

A cet effet Mme Aminata Sow exhorte tous les partenaires et parties prenantes à renforcer leur soutien et collaboration pour une meilleure coordination de la protection sociale.