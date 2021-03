AstraZeneca: Des pays africains continuent d’utiliser le vaccin Oxford alors que plusieurs pays européens l’ont suspendu

Les pays africains comptent beaucoup sur le vaccin Oxford AstraZeneca, moins cher et plus facile à stocker, pour lutter contre la propagation du coronavirus.

L’Allemagne et la France font partie des pays qui ont suspendu le déploiement du vaccin Oxford – Astra Zeneca par crainte qu’il ne soit lié à la formation de caillots sanguins chez les personnes qui l’ont reçu.

Quelque 24 nations africaines ont reçu environ 14 millions et demi de doses dans le cadre de l’initiative mondiale COVAX et beaucoup ont commencé à vacciner. L’Inde a fait don du vaccin AstraZeneca au Kenya, à l’Ouganda, au Rwanda, à la République démocratique du Congo (RDC), au Ghana, à la Côte d’Ivoire, au Sénégal, au Mozambique, à l’Eswatini, au Botswana, à Maurice et aux Seychelles.

L’Afrique du Sud, le pays le plus touché du continent, avait déjà retardé un plan de vaccination initial utilisant le vaccin d’AstraZeneca en raison de préoccupations quant à son efficacité contre une nouvelle variante du coronavirus. L’Afrique du Sud a offert à l’Union africaine le million de doses du vaccin AstraZeneca qu’elle avait commandé auprès du fournisseur indien, afin qu’il soit distribué à d’autres pays susceptibles de l’employer.

Mais en Afrique, seule la République démocratique du Congo semble suivre le mouvement initié par les nations européennes. Les membres du Comité de la riposte contre la covid ont confirmé la suspension du lancement des opérations de vaccination afin de permettre aux experts de s’assurer de la conformité du vaccin par rapport aux compositions déclarées de leurs fabricants, en raison des inquiétudes concernant les cas de coagulation.

Le Sénégal, maintient la vaccination avec le vaccin AstraZeneca. Selon Dr El hadji Mamadou Ndiaye, Directeur de la Prévention et porte-parole du Ministère de la Santé et de l’Action sociale, “il n’y a pas d’arguments scientifiques avérés par rapport à un quelconque effet secondaire indésirable”. Cependant, il soutient que la vaccination doit se poursuivre avec Astrazeneca, car les pays n’ont pas les mêmes réalités.

En Côte d’Ivoire, lors d’une allocution le ministre de la santé, le Dr Eugène Aouélé Aka a rappelé que sur 5 millions de personnes vaccinées seules 30 ont développé des caillots sanguins dont un cas de décès. Le pays a reçu près de 500 000 doses de vaccins AstraZeneca. Mais selon le ministre les lots sont différents de ceux utilisés en Europe.

Les autorités sanitaires de l’Ouganda et du Nigeria ont déclaré qu’elles pensaient que le vaccin était sûr.

Les médias locaux nigérians disent que les gens qui reçoivent le vaccin AstraZeneca ressentent de graves effets secondaires. Mais le commissaire à la santé de Lagos, le professeur Akin Abayomi, virologue, a déclaré que les effets secondaires diffèrent d’une personne à l’autre et que certains ne ressentent aucun effet du tout.

Hier, la Somalie a reçu son premier lot de 300 000 doses du vaccin Oxford-AstraZeneca par l’intermédiaire de Covax. Le président Farmaajo a été photographié en train de recevoir son injection, déclarant qu’il avait confiance dans les efforts de vaccination du pays.