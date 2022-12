Astuces beauté avec du citron

Le citron est l’ingrédient des recettes classiques et tendances. On l’aime dans les sorbets, les tartes, les smoothies, les jus de fruits… Mais savez-vous que ses atouts ne s’arrêtent pas à la gastronomie ? Peau, cheveux, ongle : il est aussi à l’origine de recettes soins et beauté ! Riche en vitamine C et en acide citrique, le citron est principalement connu pour ses vertus antiseptiques, éclaircissantes et antioxydantes. Avec son pouvoir purifiant, il nettoie la peau en profondeur, notamment grâce à l’action de la vitamine C, qui est séborégulatrice. Riche en tanins et en flavonoïdes, le citron est également un antioxydant puissant. Astringent et antiseptique, c’est un antibactérien naturel, qui aide à réduire les imperfections, et à faire disparaitre boutons, points noirs, et autres petites imperfections.

Éclaircit les tâches de vieillesse

Le jus de citron peut réduire les tâches de vieillesse. Faites couler du jus de citron sur la tâche, laissez agir pendant 15 minutes et rincez à l’eau. Attention à ne pas réitérer l’opération plus de 2 fois par semaine, sinon il y a risque de déshydratation de la peau.

Blanchit des ongles

L’acide citrique présente dans le citron agit sur les ongles en les renforçant et les blanchissant. Pour obtenir des ongles bien blanchis, pressez une moitié de citron dans un verre d’eau chaude. Trempez ensuite vos doigts dans le verre pendant 5 minutes, puis frottez vos ongles avec du zeste de citron.

Nettoie le visage

Appliquez du jus de citron sur votre visage pour le nettoyer. Le jus de citron peut aussi être utilisé pour enlever des points noirs. Pour atténuer la peau grasse et limiter les boutons d’acné sur le visage, il suffit simplement de bien se démaquiller le soir (mais ça, on le fait toutes, n’est-ce pas ?) puis de passer un coton imbibé de jus de citron sur sa peau.

Pour accroître l’action du citron, vous pouvez également procéder à l’application d’un soin hebdomadaire (quinze minutes en soirée) sur votre visage, à l’aide d’un masque composé d’une cuillère à soupe de citron et d’une autre de miel !

Élimine les pellicules

Un massage de votre cuir chevelu avec deux cuillères à soupe de jus de citron une fois par semaine permettra d’éliminer toutes vos pellicules, en quelques mois.

Adoucit la peau du coude

Mélangez du jus de citron avec du bicarbonate de soude, appliquez-y sur vos coudes, rincez avec de l’eau citronnée, massez-les avec de l’huile d’olive, puis séchez-les. La manipulation rendra la peau plus claire et plus douce.

CONTRE LES BOUTONS DE FIÈVRE

Inesthétiques et douloureux, les boutons de fièvre sont le genre de choses dont on se passerait bien. Et c’est possible avec du citron !

Pressez simplement un demi-citron dans un bol, et plongez-y le bout d’un coton-tige. Appliquez ensuite le coton-tige sur votre bouton et patientez deux à trois minutes, sans frotter. Cela devrait l’atténuer, si ce n’est le soigner !

Pour un effet plus rapide, n’hésitez pas à renouveler ce geste deux à trois fois dans la journée. En plus, c’est meilleur au goût que les pommades !