Attaque jihadiste dans le Nord du Burkina: 14 morts dont quatre soldats

Quatorze personnes, dont quatre soldats, ont été tuées mercredi lors d’une attaque près de Kaya, dans le nord du Burkina Faso, où le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré est en visite, ont indiqué jeudi à l’AFP des sources sécuritaires et locale.

Au moins 18 membres des forces armées été tués, mercredi 22 mars 2023, dans une attaque jihadiste dans une localité, près de Kaya, dans le Centre-nord du pays. L’attaque a pris pour cible une unité de militaires et de Volontaires pour la défense de la patrie (VDP, supplétifs civils de l’armée) à Zorkoum, à une dizaine de kilomètres de Kaya, tuant « quatre soldats et dix VDP », selon une source sécuritaire. Une autre source sécuritaire et une source locale ont confirmé l’attaque, sans donner de bilan.

Une unité mixte composée de soldats et de supplétifs de l’armée qui assurait la sécurité du barrage Dem dans la localité de Zorkoum, située à 10 kilomètres de Kaya, chef-lieu de la région du Centre-Nord, a été pris pour cible, mercredi, aux environs de 8 heures, ont rapporté plusieurs sources.

Au moins dix-huit personnes dont huit soldats et dix supplétifs civils de l’armée ont été tués et d’autres blessés, a précisé un officier de l’armée qui a ajouté qu’une trentaine de terroristes ont été « neutralisés » dans la riposte. Des dégâts matériels importants ont été enregistrés.

Cette attaque est survenue alors que le capitaine Ibrahim Traoré, a entamé une visite de travail de 48 heures dans la région du Centre-Nord, selon la présidence du Faso. Des sources ont indiqué qu’il s’est rendu sur les lieux pour constater et encourager les soldats en première ligne dans la lutte contre le terrorisme.

Le Burkina est régulièrement la cible des exactions des groupes jihadistes depuis 2015. Selon l’indice global du terrorisme publié en début de semaine par l’Institut pour l’économie et la paix (IEP), le Burkina Faso est le deuxième pays le plus touché par le terrorisme en 2022, avec 310 incidents terroristes ayant fait 1 135 morts et 496 blessés. Les exactions des groupes armés terroristes ont entrainé le déplacement de près de deux millions de personnes.